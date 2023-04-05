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    Иосиф Пригожин назвал ложью историю о лидере «Короля и Шута», который якобы помочился на его пальто и машину

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    19 комментариев

    Иосиф Пригожин опроверг заявления бывшего басиста группы «Король и Шут» Александра Балунова, который в своей книге про «КиШа» написал, что вокалист и лидер музыкального коллектива Михаил Горшенев (Горшок) помочился на автомобиль и пальто продюсера. Пригожин якобы «кинул» группу на деньги.

    В интервью Daily Storm Пригожин назвал эту историю нелепым вымыслом и обвинил Балунова в желании нажиться на его имени и славе покойного Горшка.

    «Это неправда. Кому-то выгодно тиражировать всю эту ложь. Я за группу «Король и Шут» всегда бился на радио, телевидении. Как можно кинуть, когда ты вкладываешь деньги?! Это просто глупость. Самого Горшка нет, спросить у него нельзя. Люди, которые рядом с ним «грелись», пытаются снискать себе славу, используя сегодня брендовую фамилию. Ничего лучше придумать нельзя, чем говорить про эту фигню!» — заявил Пригожин.

    Продюсер подчеркнул, что работал с «Король и Шут» более 20 лет назад, и с тех пор успело вырасти новое поколение поклонников группы. Он вспомнил о своих спорах с музыкальным редактором «Нашего радио» Михаилом Козыревым, которого он уговаривал включить в эфир акустический альбом группы, но безуспешно.

    Пригожин также отметил, что не знает автора книги и никогда с ним не общался, подавать в суд тоже не планирует. Он сожалел о том, что Горшок ушел из жизни из-за передозировки наркотиков, и подчеркнул свою преданность музыке, а не деньгам.

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    Комментарии 19

    Гость05 Апр 2023 в 22:42
    ахахахах пытается затушить свой пожар плевками, что за жалкие вбросы))) Иося, тебе не это сейчас опровергать надо))))
    +0−0
    27503396105 Апр 2023 в 22:41
    Так это не он говорил. Опять его речь сгенерирована ИИ
    +0−0
    карпатыч05 Апр 2023 в 22:01
    не опроверг, а отверг. ничего опровергающего, кроме слов, не предоставлено. можно использовать слово "отрицает".
    +2−0
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