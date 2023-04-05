Иосиф Пригожин назвал ложью историю о лидере «Короля и Шута», который якобы помочился на его пальто и машину

Иосиф Пригожин опроверг заявления бывшего басиста группы «Король и Шут» Александра Балунова, который в своей книге про «КиШа» написал, что вокалист и лидер музыкального коллектива Михаил Горшенев (Горшок) помочился на автомобиль и пальто продюсера. Пригожин якобы «кинул» группу на деньги.



В интервью Daily Storm Пригожин назвал эту историю нелепым вымыслом и обвинил Балунова в желании нажиться на его имени и славе покойного Горшка.



«Это неправда. Кому-то выгодно тиражировать всю эту ложь. Я за группу «Король и Шут» всегда бился на радио, телевидении. Как можно кинуть, когда ты вкладываешь деньги?! Это просто глупость. Самого Горшка нет, спросить у него нельзя. Люди, которые рядом с ним «грелись», пытаются снискать себе славу, используя сегодня брендовую фамилию. Ничего лучше придумать нельзя, чем говорить про эту фигню!» — заявил Пригожин.

