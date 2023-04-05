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    Суд в Петербурге зарегистрировал дело о похищении семиклассника. Появились подробности, что было с ним в тот день

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    4 комментария

    Красносельский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении компании, обвиняемой в незаконном лишении свободы семиклассника. В объединённой пресс-службе судов 5 апреля рассказали, каким был тот злополучный день для пострадавшего.

    Известно, что 4–5 января текущего года Дмитрий Абрамов и Михаил Завгаров повздорили с неустановленными лицами, в числе которых был и школьник. Подросток не принимал активного участия в конфликте, наоборот — стоял в стороне.

    Выйдя из перепалки со ссадинами и кровоподтёками, Абрамов решил прибегнуть к самосудной расправе. Он попросил знакомого отвезти его в Красное Село, куда, по его мнению, направились обидчики. К нему присоединился и Завгаров, которому в той схватке тоже досталось.

    Найти искомых лиц удалось раньше ожидаемого: они заметили их уже на остановке по пути. Выйдя из машины, мужчины начали преследовать компанию и догнали семиклассника. Подросток упал на землю, после чего его не менее трёх раз ударили руками и ногами по голове и туловищу. От юноши потребовали сесть в машину. Сопротивляться он не стал. Вместе они направились к дому 28 на Аннинском шоссе в Петербурге. По тому же адресу приехала и их приятельница Анастасия Матвеева. Когда «заложник» вышел из машины, его начали бить. Абрамов ударил школьника в голову и лицо, Матвеева сделала то же самое, но ещё и по туловищу. Всего было нанесено не меньше 9 ударов. Подростка заставили встать на колени и выпить водки. После чего Матвеева схватила его за шею и несколько секунд душила.

    Своими действиями фигуранты причинили юноше как нравственные страдания, так и физическую боль. А кроме того, нарушили конституционное право. Согласно 22-й статье Конституции России, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Материалы дела передали судье.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Михаила Завгарова, Дмитрия Абрамова и Анастасию Матвееву решили не заключать под стражу. Прокурор счел, что ходатайство следствия об избрании этой меры пресечения необоснованно.

    До этого версия следствия была такова: 4 января 13-летний учащийся седьмого класса участвовал в драке со своими сверстниками. Кто-то распылил перцовый газ в сторону прохожих, а досталось за это юноше. Когда он стоял на остановке после всех этих событий, пострадавший от жгучего вещества вместе с приятелями начал его бить. Потом компания запихнула школьника в машину и увезла к частному дому в Ториках. Там семиклассника ставили на колени и обливали алкоголем.

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    Комментарии 4

    Slava_Rossii205 Апр 2023 в 15:11
    Отправить гоп-компанию на малолетку на пару-тройку лет. С родителей штраф и компенсацию потерпевшему.
    +1−0
    Ankor05 Апр 2023 в 14:34
    Правильно. Вот если бы лайкнули чего, тогда конечно сразу в СИЗО!
    +2−0
    Гость05 Апр 2023 в 14:33
    Всех отпустить, плаката "давайте жить дружно" же при них не было.
    +1−0
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