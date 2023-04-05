Суд в Петербурге зарегистрировал дело о похищении семиклассника. Появились подробности, что было с ним в тот день

Красносельский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении компании, обвиняемой в незаконном лишении свободы семиклассника. В объединённой пресс-службе судов 5 апреля рассказали, каким был тот злополучный день для пострадавшего.

Известно, что 4–5 января текущего года Дмитрий Абрамов и Михаил Завгаров повздорили с неустановленными лицами, в числе которых был и школьник. Подросток не принимал активного участия в конфликте, наоборот — стоял в стороне.

Выйдя из перепалки со ссадинами и кровоподтёками, Абрамов решил прибегнуть к самосудной расправе. Он попросил знакомого отвезти его в Красное Село, куда, по его мнению, направились обидчики. К нему присоединился и Завгаров, которому в той схватке тоже досталось.



Найти искомых лиц удалось раньше ожидаемого: они заметили их уже на остановке по пути. Выйдя из машины, мужчины начали преследовать компанию и догнали семиклассника. Подросток упал на землю, после чего его не менее трёх раз ударили руками и ногами по голове и туловищу. От юноши потребовали сесть в машину. Сопротивляться он не стал. Вместе они направились к дому 28 на Аннинском шоссе в Петербурге. По тому же адресу приехала и их приятельница Анастасия Матвеева. Когда «заложник» вышел из машины, его начали бить. Абрамов ударил школьника в голову и лицо, Матвеева сделала то же самое, но ещё и по туловищу. Всего было нанесено не меньше 9 ударов. Подростка заставили встать на колени и выпить водки. После чего Матвеева схватила его за шею и несколько секунд душила.

