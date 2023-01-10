Трое из Ториков на свободе. Суд не стал арестовывать компанию, подозреваемую в издевательстве над школьником

Красносельский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Михаила Завгарова, Дмитрия Абрамова и Анастасии Матвеевой. Об этом 10 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Троицу, напомним, подозревают в незаконном лишении свободы семиклассника.



Обвинение молодым людям не предъявлялось, хоть все трое были задержаны 8 января. Прокурор счел, что ходатайство следствия необоснованно, так как оснований для избрания самой строгой меры не предъявлено. Задержанных освободили из-под стражи.

