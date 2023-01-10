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    Трое из Ториков на свободе. Суд не стал арестовывать компанию, подозреваемую в издевательстве над школьником

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    Красносельский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Михаила Завгарова, Дмитрия Абрамова и Анастасии Матвеевой. Об этом 10 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Троицу, напомним, подозревают в незаконном лишении свободы семиклассника.

    Обвинение молодым людям не предъявлялось, хоть все трое были задержаны 8 января. Прокурор счел, что ходатайство следствия необоснованно, так как оснований для избрания самой строгой меры не предъявлено. Задержанных освободили из-под стражи.

    По версии следствия, 4 января 13-летний учащийся седьмого класса участвовал в драке со своими сверстниками. Кто-то распылил перцовый газ в сторону прохожих, а досталось за это юноше. Когда он стоял на остановке после всех событий, пострадавший от жгучего вещества вместе с приятелями начал его бить. Потом компания запихнула школьника в машину и увезла к частному дому в Ториках. Там семиклассника ставили на колени и обливали алкоголем.

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