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    В СК рассказали, как семиклассник оказался на коленях в Ториках и за что его избили и облили спиртом

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    Подробности дела о незаконном лишении свободы 13-летнего подростка рассказали 9 января в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу. В истории почти не осталось темных пятен. Стало понятно, почему подросток уходил от разговора с оперативниками.

    По версии следствия, 4 января 13-летний учащийся 7 класса участвовал в драке со своими сверстниками. В ходе этого подросткового конфликта один из действующих лиц случайно распылил перцовый баллончик в сторону прохожего 20-летнего маляра.

    Когда драка закончилась, школьник пошел на остановку, где встретился с тем, на кого попало жгучее вещество. Он и его приятели увидели крайнего в юноше и начали его бить. Потом они посадили семиклассника в «Мазду» и отвезли в Торики на Аннинское шоссе. Там избиение продолжилось. Кроме того, подростка поставили на колени и облили спиртом, снимая все это на камеру смартфона. После всех мучений потерпевший был госпитализирован, сейчас находится на амбулаторном лечении.

    «В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет, а также их 19-летняя знакомая, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в ГСУ СК.

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