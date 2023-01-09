Пленение подростка в Ториках стало уголовным делом. Задержана троица подозреваемых

Уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы возбуждено по материалам полицейской проверки инцидента с «похищением» подростка в Ториках. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 января. Накануне оперативники задержали подозреваемых — 20-летнего Михаила, его подругу Настю и друга Дмитрия. Всем от 18 до 20 лет.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что полиция отреагировала на телефонограмму, поступившую из больницы. 5 января от дома 30 по Аннинскому шоссе был госпитализирован 13-летний школьник со ссадиной и ушибом. Мальчик рассказал, что в результате словесного конфликта в поселке Торики неизвестные посадили его в «Мазду», привезли к тому самому дому, били и заставляли пить спирт. Из-за чего произошел конфликт, потерпевший говорить не стал.

