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    Петербурженка заявила, что ее сына похитили и хотели сжечь в Ториках

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    Петербургская полиция разбирается в запутанной истории, которая произошла на территории садоводства Торики. Жительница города утверждает, что ее сына похитили, облили спиртом и хотели сжечь. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, в данный момент потерпевшего 13-летнего подростка опрашивают. У полиции есть подозрения, что мальчик от страха «приукрасил» свои злоключения.

    Изначально школьник якобы рассказал матери, что между его компанией и группой взрослых произошел некий конфликт, в ходе которого его затолкали в машину и попытались насильно напоить этиловым спиртом. Потом мальчика будто бы увезли в частный дом в садоводстве «Торики», что на Аннинском шоссе, и целый час издевались над ним, ставя на колени и обливая спиртом.

    «5 января в полицию поступила телефонограмма из больницы об обращении за медпомощью 13-летнего подростка со следами побоев, проживающего в Кировском районе Петербурга. По предварительным данным, травмы школьник получил накануне в поселке Торики в ходе конфликта с местными жителями. По факту инцидента полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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