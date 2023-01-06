Петербурженка заявила, что ее сына похитили и хотели сжечь в Ториках

Петербургская полиция разбирается в запутанной истории, которая произошла на территории садоводства Торики. Жительница города утверждает, что ее сына похитили, облили спиртом и хотели сжечь. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, в данный момент потерпевшего 13-летнего подростка опрашивают. У полиции есть подозрения, что мальчик от страха «приукрасил» свои злоключения.



Изначально школьник якобы рассказал матери, что между его компанией и группой взрослых произошел некий конфликт, в ходе которого его затолкали в машину и попытались насильно напоить этиловым спиртом. Потом мальчика будто бы увезли в частный дом в садоводстве «Торики», что на Аннинском шоссе, и целый час издевались над ним, ставя на колени и обливая спиртом.