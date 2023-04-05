Ара хочет поиграть. Футбольный матч в Португалии прервали из-за пернатого гостя

Матч молодежного первенства Португалии по футболу между «Эшторил» и «Эштрела» был приостановлен из-за появления на поле попугая ара, пишет местное издание Record.
видео: YouTube-канал ABRE OLHOS
Инцидент случился во время второго тайма игры, которая проходила вечером 4 апреля. Попугай сине-желтых оттенков приземлился на поле и начал рассматривать окружающих. Несмотря на то, что вокруг птицы собралось много футболистов, она не показывала желания улететь.
Попугая попытались поймать при помощи куртки, но тот дважды сумел уйти. В итоге птица улетела сама, и матч возобновился.
Ара обитают в основном в Центральной и Южной Америке, предпочитая первозданные тропические леса, расположенные вдоль берегов рек.