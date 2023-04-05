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    Ара хочет поиграть. Футбольный матч в Португалии прервали из-за пернатого гостя

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    2 комментария

    Матч молодежного первенства Португалии по футболу между «Эшторил» и «Эштрела» был приостановлен из-за появления на поле попугая ара, пишет местное издание Record.

    видео: YouTube-канал ABRE OLHOS

    Инцидент случился во время второго тайма игры, которая проходила вечером 4 апреля. Попугай сине-желтых оттенков приземлился на поле и начал рассматривать окружающих. Несмотря на то, что вокруг птицы собралось много футболистов, она не показывала желания улететь.

    Попугая попытались поймать при помощи куртки, но тот дважды сумел уйти. В итоге птица улетела сама, и матч возобновился.

    Ара обитают в основном в Центральной и Южной Америке, предпочитая первозданные тропические леса, расположенные вдоль берегов рек.

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    Комментарии 2

    Гость05 Апр 2023 в 12:35
    Это провокация. Расцветка у него какая-то подозрительная :)
    +0−0
    SU LUX INN05 Апр 2023 в 12:16
    не Надо называть наших южных Гостей - пернатыми! они Обижаются!
    +1−0
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