В Мурино накрыли SIM-ферму. У тыловиков телефонных мошенников изъяли 3 тысячи карт

Сотрудники уголовного розыска, которые в феврале задержали группу телефонных обманщиков, нашли и логово их технических помощников. Оно было в Мурино.



В две квартиры в Мурино, где проживали 31-летний уроженец Хакасии и 30-летний уроженец Казахстана, оперативники наведались накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. В них нашли аппаратуру с большим количеством ячеек для симок. Её используют, чтобы раскидать похищенные у пенсионеров деньги на разные «телефоны», а с них потом деньги аккумулируются на электронные кошельки организаторов схемы.

