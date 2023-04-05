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    В Мурино накрыли SIM-ферму. У тыловиков телефонных мошенников изъяли 3 тысячи карт

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    3 комментария

    Сотрудники уголовного розыска, которые в феврале задержали группу телефонных обманщиков, нашли и логово их технических помощников. Оно было в Мурино.

    В две квартиры в Мурино, где проживали 31-летний уроженец Хакасии и 30-летний уроженец Казахстана, оперативники наведались накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. В них нашли аппаратуру с большим количеством ячеек для симок. Её используют, чтобы раскидать похищенные у пенсионеров деньги на разные «телефоны», а с них потом деньги аккумулируются на электронные кошельки организаторов схемы.

    Всего за время с мая по сентябрь 2022 года группа обманула пожилых людей на сумму в 3,8 млн рублей.

    Апрельские задержанные ранее работали на компанию — дилера мобильного оператора и имели доступ к крупным партиям сим-карт.

    У них было изъято порядка 3 тыс. карт, несколько активаторов карт и банков для них.

    Оба предполагаемых подельника телефонных мошенников задержаны.

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    Телефонные мошенникиПенсионерыЗадержание
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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок05 Апр 2023 в 11:46
    "которые в феврале задержали группу телефонных обманщиков" - ну не знаю. Мне и в марте полковники МВД, вместе со службами безопасности банка звонили.
    +5−0
    Гость05 Апр 2023 в 11:45
    "а них потом"
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 11:40
    Репортёр из Узбекистана?
    +3−0
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