СКА порадовал скучающего Алексея Миллера и сравнял счет в серии с ЦСКА

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во втором матче финала Западной конференции КХЛ СКА дожал ЦСКА и сравнял счет в серии. Матч закончился дракой, а на трибуне скучал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Финал Западной конференции КХЛ между СКА и ЦСКА начался с упорных 2:3 в пользу москвичей. Петербуржцы вели 2:1, но пропустили за две минуты до конца третьего периода. На протяжении почти трех дополнительных овертаймов армейцы с Невы обстреливали ворота москвичей, но все впустую. В конце концов на 103 минуте СКА пропустил почти шальной гол от Никиты Нестерова и начал серию в роли догоняющего.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Была первая схватка — посмотрели друг на друга, изучили друг друга. Всё только начинается. Когда идут такие долгие матчи, акцент на дисциплину смен. Мы всю игру провели в высоком темпе, как и соперник. Матч шел до одной ошибки — мы ее допустили. Спишем ее на игровой тонус. Он вернулся — сейчас мы будем добавлять», — прокомментировал результат главный тренер СКА Роман Ротенберг.



На вторую игру СКА серьезно перетряхнул состав. Капитана Дмитрия Яшкина переставили во второе звено. Вернули опытных Евгения Кетова, Михаила Пашнина, а также Михаила Воробьева. Убрали Николая Прохоркина и Святослава Гребенщикова. ЦСКА решил не менять победный состав.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если первая игра прошла вообще без удалений, то вторая сразу началась с игры в неравных составах. Защитника ЦСКА Владислава Провольнева удалили за игру высоко поднятой клюшкой. Столичные армейцы без проблем выстояли в меньшинстве.

Одна из главных претензий к СКА после первого матча — низкая реализация моментов. Того количества упущенных возможностей хватило бы на несколько игр. Роман Ротенберг говорил об этой проблеме, обещал исправить ситуацию, но во втором матче всё повторилось вновь. Чего только стоит упущенный шанс Никиты Гусева за пять минут до конца первого периода!



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И почти сразу ЦСКА воспользовался своим моментом. Петербуржцы несколько раз пытались выйти из своей зоны, но прессинг гостей заставил их несколько раз подряд ошибиться в передачах. В итоге это привело к голу: в суматохе армейцы с Невы оставили сразу двух соперников перед своими воротами, отличился Андрей Светлаков.



Второй период также начался с большинства СКА, но петербуржцы опять не смогли реализовать численное преимущество. Потом такой же шанс выпал ЦСКА, но и гости не отличились. А вот в середине периода СКА с третьей попытки все-таки забил в большинстве. Примечательно, что за несколько секунд до этого в трансляции игры показали ВИП-ложу главы «Газпрома» Алексея Миллера — не самого частого гостя в Ледовом дворце.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сразу после этого судьи наказали ЦСКА за нарушение численного преимущества. От синей линии бросал Игорь Ожиганов, а у ворот шайбу подправил Валентин Зыков.

Еще один шанс петербургский клуб получил на исходе второго периода, когда судьи удалили форварда ЦСКА Сергея Плотникова за задержку соперника клюшкой, но в этот раз отличиться не удалось.



В начале третьего периода уже москвичам дали поиграть в большинстве: удалили за подножку защитника СКА Андрея Педана. За две минуты игры в неравных составах «пожар» у ворот Дмитрия Николаева возникал несколько раз. Но тут уже удача была не на стороне гостей из столицы.

И все-таки СКА забил второй гол. Понадобилось аж два подставления клюшек. Александр Никишин набросил, Михаил Воробьев подправил раз, защитник ЦСКА Провольнев подправил два, и шайба залетела в ворота.



В конце матча всё, что нужно было СКА при такой игре, — дотерпеть. В первой игре у петербуржцев это не получилось. В этот раз всё сложилось успешнее. ЦСКА вновь насел на ворота Николаева, но хозяевам льда удалось отбиться. Не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока. Прозвучала финальная сирена. Пока Роман Ротенберг отбивал кулачки тренерскому штабу, на льду чуть не случилась массовая драка.

Но эмоции удалось погасить. Итог: СКА побеждает в матче 2:1 и сравнивает счет в серии. Противостояние переезжает в Москву, где пройдут две игры 6 и 8 апреля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

