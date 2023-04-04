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    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    Суд организовал досуг защитников ларька в Буграх. Один уехал в СИЗО, другому кое-что запретили

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    Калининский районный 4 апреля суд избрал меру пресечения для Джабраила Баширова и Мугабилу Гулуева, обвиняемых в хулиганстве. Это те самые мужчины, бросившиеся защищать ларек в Буграх.

    По материалам проверки, 29 марта фигуранты, находясь у дома 20 по улице Брянцева, мешали администрации района эвакуировать незаконный торговый павильон. Галуев, как следует из материалов, своим BMW перекрыл дорогу грузовику, а Баширов, вооружившись ножом, якобы пытался проколоть эвакуатору шины, а затем начал размахивать острым предметом, чем создал угрозу гражданам.

    Следствие просило стражу, фигуранты возражали. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Баширова отправили в СИЗО, его товарищу избран запрет определенных действий — мужчине запретили общаться с лицами, эвакуировавшими ларек.

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