Суд организовал досуг защитников ларька в Буграх. Один уехал в СИЗО, другому кое-что запретили

Калининский районный 4 апреля суд избрал меру пресечения для Джабраила Баширова и Мугабилу Гулуева, обвиняемых в хулиганстве. Это те самые мужчины, бросившиеся защищать ларек в Буграх.



По материалам проверки, 29 марта фигуранты, находясь у дома 20 по улице Брянцева, мешали администрации района эвакуировать незаконный торговый павильон. Галуев, как следует из материалов, своим BMW перекрыл дорогу грузовику, а Баширов, вооружившись ножом, якобы пытался проколоть эвакуатору шины, а затем начал размахивать острым предметом, чем создал угрозу гражданам.