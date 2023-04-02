Посягнули на безопасность граждан. Второго защитника незаконного ларька на Брянцева догнали в Буграх

Оперативники уголовного розыска нашли второго подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка при сносе ларька в Калининском районе Петербурга. С оружием в руках отстаивать торговые павильоны ему не впервой.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 апреля, за вторым участником хулиганской выходки на улице Брянцева сотрудники ездили во Всеволожский район.
Утро следующего дня он встречал в изоляторе временного содержания вместе с
Вечером 29 марта двое граждан закавказского государства агрессивно мешали сносить торговый павильон, накануне ночью материализовавшийся у дома
Младшего из приятелей задержали на месте. Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил дело о хулиганстве.
На снимках, опубликованных полицией, оба фигуранта. Судя по кадрам, одного из них с битой запечатлели на Гражданском проспекте в 2020 году во время конфликта с активистом, боровшимся с незаконной торговлей.