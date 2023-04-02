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    Посягнули на безопасность граждан. Второго защитника незаконного ларька на Брянцева догнали в Буграх

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    Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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    Оперативники уголовного розыска нашли второго подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка при сносе ларька в Калининском районе Петербурга. С оружием в руках отстаивать торговые павильоны ему не впервой.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 апреля, за вторым участником хулиганской выходки на улице Брянцева сотрудники ездили во Всеволожский район. 41-летнего мужчину задержали в квартире ЖК на Школьной улице, 6/3 в Буграх в последний день марта.

    Утро следующего дня он встречал в изоляторе временного содержания вместе с 31-летним товарищем. По информации «Фонтанки», оба состоят на миграционном учете. С соблюдением других законов дела обстоят не так гладко.

    Вечером 29 марта двое граждан закавказского государства агрессивно мешали сносить торговый павильон, накануне ночью материализовавшийся у дома № 20 на улице Брянцева без каких-либо согласований. «Мужчины совершили наезд автомобилем «БМВ 630i» на тротуар, где находились люди, размахивали ножом», — рассказывают в главке о посягательстве на безопасность граждан.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Младшего из приятелей задержали на месте. Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил дело о хулиганстве.

    На снимках, опубликованных полицией, оба фигуранта. Судя по кадрам, одного из них с битой запечатлели на Гражданском проспекте в 2020 году во время конфликта с активистом, боровшимся с незаконной торговлей.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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