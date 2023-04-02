Посягнули на безопасность граждан. Второго защитника незаконного ларька на Брянцева догнали в Буграх

Оперативники уголовного розыска нашли второго подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка при сносе ларька в Калининском районе Петербурга. С оружием в руках отстаивать торговые павильоны ему не впервой.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 апреля, за вторым участником хулиганской выходки на улице Брянцева сотрудники ездили во Всеволожский район. 41-летнего мужчину задержали в квартире ЖК на Школьной улице, 6/3 в Буграх в последний день марта.

Утро следующего дня он встречал в изоляторе временного содержания вместе с 31-летним товарищем. По информации «Фонтанки», оба состоят на миграционном учете. С соблюдением других законов дела обстоят не так гладко.