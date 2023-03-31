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    СК возбудил уголовное дело после агрессивной защиты ларька на Брянцева. Сносу мешали ножом

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    Уголовное хулиганство вменили защитнику нелегальной торговли в Калининском районе Петербурга. Дело в отношении него возбуждено по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

    Как сообщает петербургский Следком 31 марта, обвинение в грубом нарушении общественного порядка с применением оружия готовятся предъявить 31-летнему иностранцу. По данным следствия, 29 марта он вместе с товарищем активно воспротивился эвакуации торгового павильона с улицы Брянцева.

    «На своем автомобиле заехал на тротуар, где перегородил дорогу автомобилю, на котором осуществлялась эвакуация. Затем он пытался проколоть колеса автомобиля, а также размахивал ножом в непосредственной близости от проходящих мимо граждан, тем самым создавая для них угрозу», — говорится в сообщении ведомства.

    Метания мужчины и его атаку на колеса запечатлел активист и борец с незаконной торговлей Александр Виноградов. Он узнал в нарушителе порядка человека, с которым уже имел болезненное столкновение на фоне торговых павильонов.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Ларек на Брянцева, 20 материализовался в ночь на 29 марта. За сутки до него на газоне уже разместили один — по договору между ЖСК № 629 и ООО «Тор» по итогам проведения собрания собственников. Второй, как уточнили в администрации Калининского района, появился без каких-либо согласований. Для освобождения территории были вызваны эвакуатор и сварщик.

    Фото: телеграм-канал Калининского района Санкт-Петербурга
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    В СК добавили, что вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому решается. Его соучастника ищут.

    Фото: телеграм-канал Калининского района Санкт-Петербурга

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