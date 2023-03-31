СК возбудил уголовное дело после агрессивной защиты ларька на Брянцева. Сносу мешали ножом

Уголовное хулиганство вменили защитнику нелегальной торговли в Калининском районе Петербурга. Дело в отношении него возбуждено по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Как сообщает петербургский Следком 31 марта, обвинение в грубом нарушении общественного порядка с применением оружия готовятся предъявить 31-летнему иностранцу. По данным следствия, 29 марта он вместе с товарищем активно воспротивился эвакуации торгового павильона с улицы Брянцева.

«На своем автомобиле заехал на тротуар, где перегородил дорогу автомобилю, на котором осуществлялась эвакуация. Затем он пытался проколоть колеса автомобиля, а также размахивал ножом в непосредственной близости от проходящих мимо граждан, тем самым создавая для них угрозу», — говорится в сообщении ведомства.