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    Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку из Петербурга Софья Просвирнова объявила о смене гражданства

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    Титулованная петербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство и представлять сборную Дании в будущем. В своих соцсетях 25-летняя спортсменка рассказала, что причиной ее решения стали семейные обстоятельства.

    Просвирнова указала, что в рамках подготовки к соревнованиям в составе сборной России команда проводит три недели на централизованных тренировках с перерывами в одну неделю в течение 11 месяцев, и она придерживалась этого графика последние девять лет. По ее словам, такой режим позволил ей добиться успехов на международной арене, но также оказал влияние на ее личную жизнь.

    Пока Просвирнова выступает под российским флагом, она обязана тренироваться в России, что приводит к отношениям на расстоянии с ее семьей. Спортсменка заявила, что на данном этапе жизни она не готова к таким жертвам, поскольку для нее важны и семья, и психологическое здоровье.

    В связи с этим она приняла решение о смене спортивного гражданства и в настоящее время находится в процессе перехода в сборную Дании.

    Софья Просвирнова родилась в Санкт-Петербурге. На ее счету четыре медали чемпионатов мира (2 бронзовые и 2 серебряные) и 18 — чемпионатов Европы (5 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых).

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