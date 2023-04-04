Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку из Петербурга Софья Просвирнова объявила о смене гражданства

Титулованная петербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство и представлять сборную Дании в будущем. В своих соцсетях 25-летняя спортсменка рассказала, что причиной ее решения стали семейные обстоятельства.



Просвирнова указала, что в рамках подготовки к соревнованиям в составе сборной России команда проводит три недели на централизованных тренировках с перерывами в одну неделю в течение 11 месяцев, и она придерживалась этого графика последние девять лет. По ее словам, такой режим позволил ей добиться успехов на международной арене, но также оказал влияние на ее личную жизнь.