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    12 миллиардов рублей — Валерий Гергиев рассказал о потерях Мариинского театра

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    Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 3 апреля рассказал о том, что учреждение за три года, в том числе из-за пандемии, потеряло на отсутствии продаж билетов около 12 миллиардов рублей. Его цитату приводит «Интерфакс».

    «Это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры», — подчеркнул он, добавив, что 70-процентные потери выручки характерны не только для Мариинского, но и для других театров.

    Впрочем, по мнению дирижера, театры «из этой полосы трудностей» уже выходят, и потому могут ставить перед собой амбициозные задачи.

    Ранее стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску комитета по охране памятников обязал Мариинский театр разработать проект сохранения дома княгини Шаховской на Садовой улице. Здание было получено театром под гостиницу.

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