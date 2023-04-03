12 миллиардов рублей — Валерий Гергиев рассказал о потерях Мариинского театра

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 3 апреля рассказал о том, что учреждение за три года, в том числе из-за пандемии, потеряло на отсутствии продаж билетов около 12 миллиардов рублей. Его цитату приводит «Интерфакс».



«Это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры», — подчеркнул он, добавив, что 70-процентные потери выручки характерны не только для Мариинского, но и для других театров.



Впрочем, по мнению дирижера, театры «из этой полосы трудностей» уже выходят, и потому могут ставить перед собой амбициозные задачи.

