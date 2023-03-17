Суд обязал Мариинский театр разработать проект сохранения дома княгини Шаховской

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску комитета по охране памятников обязал Мариинский театр разработать проект сохранения дома княгини Шаховской (купца Чугреева) на Садовой улице, 61. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба комитета.
Охранные обязательства комитет утвердил еще в 2019 году, по этому документу театр, как правообладатель, должен был еще до конца 2021 года представить и согласовать проект сохранения здания-памятника, а также до 24 июля 2022 года установить на объекте информационные надписи и обозначения.
Первоочередные консервационные работы с закрытием контура здания и светового фонаря провели в 2018 году. Проектную документацию на реставрацию фасадов и парадной лестницы здания в комитете получили в декабре 2021 года, но чиновники ее вернули, так как в ней не было акта по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы. Проект, представленный летом прошлого года, также был возвращен на доработку. Исправленная версия пока не поступала в комитет.
В суде комитет по охране памятников потребовал от театра в течение 3 лет с момента вступления решения суда в силу разработать и согласовать проект по сохранению дома княгини Шаховской. Если театр не исполнит это решение, то выплатит неустойку в размере 50 тысяч рублей, а затем будет платить по 100 тысяч рублей ежемесячно до фактического исполнения решения суда.
«Суд удовлетворил требования КГИОП в полном объёме», — рассказали в комитете.
Дом княгини Шаховской Мариинский театр получил от города для реконструкции под гостиницу. Он является памятником регионального значения. В этом доме в 1836–1837 годах жил М. Ю. Лермонтов. ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» является пользователем здания на праве оперативного управления.