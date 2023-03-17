Суд обязал Мариинский театр разработать проект сохранения дома княгини Шаховской

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску комитета по охране памятников обязал Мариинский театр разработать проект сохранения дома княгини Шаховской (купца Чугреева) на Садовой улице, 61. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба комитета.



Охранные обязательства комитет утвердил еще в 2019 году, по этому документу театр, как правообладатель, должен был еще до конца 2021 года представить и согласовать проект сохранения здания-памятника, а также до 24 июля 2022 года установить на объекте информационные надписи и обозначения.