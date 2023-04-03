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    В театре «Современник» заявили, что не знают о заявлении Ахеджаковой

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    «В отдел кадров Московского театра «Современник» заявление об увольнении от артистки Ахеджаковой Лии Меджидовны не поступало. Спектакли с участием Л. М. Ахеджаковой — в репертуаре театра», — прокомментировали 3 апреля ТАСС в пресс-службе театра информацию об увольнении актрисы.

    При этом сообщается, что Лия Меджидовна задействована в спектаклях «Игра в джин» и «Первый хлеб». Однако в афише театра до конца весны «Фонтанке» не удалось найти этих постановок. Дальнейший график показа постановок в театре пока не анонсирован.

    Отмена постановок «Игра в джин» в феврале и марте уже попадала в центр внимания прессы. Директор театра Юрий Кравец заявил, что его «завалили гневными письмами в адрес артистки», а сама Ахеджакова предположила, что спектакли сняли с репертуара по распоряжению столичного Департамента культуры.

    Напомним, в последних числах марта в СМИ со ссылкой на саму Ахеджакову появилась информация о том, что актриса написала заявление об уходе из «Современника».

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    ТеатрСовременникЛия Ахеджакова
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    Комментарии 8

    Гость03 Апр 2023 в 16:40
    Бабка давно в маразме
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