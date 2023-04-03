В театре «Современник» заявили, что не знают о заявлении Ахеджаковой

«В отдел кадров Московского театра «Современник» заявление об увольнении от артистки Ахеджаковой Лии Меджидовны не поступало. Спектакли с участием Л. М. Ахеджаковой — в репертуаре театра», — прокомментировали 3 апреля ТАСС в пресс-службе театра информацию об увольнении актрисы.



При этом сообщается, что Лия Меджидовна задействована в спектаклях «Игра в джин» и «Первый хлеб». Однако в афише театра до конца весны «Фонтанке» не удалось найти этих постановок. Дальнейший график показа постановок в театре пока не анонсирован.



Отмена постановок «Игра в джин» в феврале и марте уже попадала в центр внимания прессы. Директор театра Юрий Кравец заявил, что его «завалили гневными письмами в адрес артистки», а сама Ахеджакова предположила, что спектакли сняли с репертуара по распоряжению столичного Департамента культуры.

