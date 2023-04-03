После конфликта подростков и взрослых с метанием стула в ТРК «Порт Находка» возбуждено дело

Один подросток обратился за медицинской помощью после массового конфликта в ТРК «Порт Находка».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 3 апреля, о том, что парень обратился к врачам, стало известно в ночь на
Материалы о конфликте подростков со взрослыми были переданы в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье 213 (хулиганство) УК РФ.
О ЧП в ТРК на Тепловозной улице в полиции узнали в ходе мониторинга интернета. Там были размещены ролики с конфликтом посетителей комплекса.
«Фонтанка» писала и показывала, что видео размещали сами подростки. Они рассказывали, что к их компании активно приставали двое нетрезвых мужчин. Отказ привел к агрессии, да такой, что летали стулья.
В полиции сообщают, что устанавливаются виновники нападения.