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    Дарью Трепову задержали

    После конфликта подростков и взрослых с метанием стула в ТРК «Порт Находка» возбуждено дело

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    Один подросток обратился за медицинской помощью после массового конфликта в ТРК «Порт Находка».

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 3 апреля, о том, что парень обратился к врачам, стало известно в ночь на 3 апреля. Ему обработали ссадины и ушибы и отпустили домой.

    Материалы о конфликте подростков со взрослыми были переданы в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье 213 (хулиганство) УК РФ.

    О ЧП в ТРК на Тепловозной улице в полиции узнали в ходе мониторинга интернета. Там были размещены ролики с конфликтом посетителей комплекса.

    «Фонтанка» писала и показывала, что видео размещали сами подростки. Они рассказывали, что к их компании активно приставали двое нетрезвых мужчин. Отказ привел к агрессии, да такой, что летали стулья.

    В полиции сообщают, что устанавливаются виновники нападения.

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