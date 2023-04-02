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    Теннисист Даниил Медведев выиграл пятый из шести последних турниров

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    Победой для российского теннисиста Даниила Медведева завершился финал турнира серии «Мастерс» в Майами против итальянца Янника Синнера. Россиянин выиграл со счётом 7:5, 6:3.

    Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил 8,8 млн долларов. Предыдущим чемпионом соревнований был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

    Для Даниила этот титул стал пятым в последних шести турнирах. Всего на его счету теперь 19 титулов в карьере. Благодаря сегодняшнему успеху Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге ATP, обойдя норвежца Каспера Рууда.

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