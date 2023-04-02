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    СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

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    7 комментариев

    Поражением хоккейного клуба СКА завершился первый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила 2 апреля в Петербурге в Ледовом дворце.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1), пропустив в третьем дополнительном периоде.

    Голы за СКА забили Святослав Гребенщиков (24 минута), Александр Никишин (27). У ЦСКА отличились Максим Мамин (2), Владислав Каменев (58) и Никита Нестеров (103).

    Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0.

    Второй матч серии также пройдет 4 апреля в Петербурге.

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    Комментарии 7

    Well-wisher02 Апр 2023 в 23:19
    Прошу прощения!!!
    Давно (порядка 15 лет, если не больше) уже не посещаю Ледовый. Кто в теме последних правил регламента проведения хоккейных турниров, дайте ПОЖАЛУЙСТА (в двух словах) разъяснение.
    Это что за такая новая схема матчей по периодам?
    При равном счёте трёх периодов назначаются ещё три добавочных периода по 20 минут?
    А если и в эти добавочные периоды счёт оказался ничейным?
    То что? Главный судья ещё добавит три дополнительных периода по 20 минут?
    И так до тех пор пока зрители/болельщики на трибунах не высохнут, а спортсмены от изнеможения полными составами команд не уснут прямо на льду?
    Я так понимаю, что результат ничья, в данном турнире регламентом не предусмотрена?
    И что? Даже буллиты по истечению первого промежутка добавочного времени, не оговорены?
    Ну или хотя бы после того же добавочного времени, до первой забитой шайбы, тоже не оговорено?
    СПАСИБО за ПОНИМАНИЕ!!!
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