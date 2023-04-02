СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Поражением хоккейного клуба СКА завершился первый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила 2 апреля в Петербурге в Ледовом дворце.
Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1), пропустив в третьем дополнительном периоде.
Голы за СКА забили Святослав Гребенщиков (24 минута), Александр Никишин (27). У ЦСКА отличились Максим Мамин (2), Владислав Каменев (58) и Никита Нестеров (103).
Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0.
Второй матч серии также пройдет 4 апреля в Петербурге.