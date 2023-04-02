Комплекс ЦСКА. Петербургский СКА опять проиграл столичным армейцам

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почти шесть периодов понадобилось СКА и ЦСКА, чтобы выявить победителя в первом матче финала Западной конференции КХЛ. В итоге петербургский клуб уступил на 103 минуте. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

СКА и ЦСКА снова встретились в финале Западной конференции КХЛ: в седьмой раз за последние восемь сезонов. Вряд ли есть что-то более стабильное в нынешние времена. Увы, статистика этих встреч не на стороне петербургской команды. Армейцы с Невы выиграли лишь однажды. Это был тот самый легендарный камбэк в 2015 году, когда СКА под руководством Вячеслава Быкова сумел вытащить серию, проигрывая 0–3. С тех пор повторить успех ни разу не получалось. Иногда случались совсем обидные поражения, как это было в 2016-м, когда СКА уступил всухую 0–4.



Уникальность нынешнего противостояния с ЦСКА в том, что впервые петербуржцы проводят против москвичей две серии подряд с одним тренером. В 2015-м это был Быков. В 2016-м — Сергей Зубов. В 2018-м — Олег Знарок. В 2019-м — Илья Воробьев. В 2021-м — Валерий Брагин. В 2022-м — Роман Ротенберг, и он снова руководить командой в 2023-м.

И есть ощущение, что это должно помочь СКА — второй год подряд у армейцев с Невы есть определенная стабильность. Плюс летом из ЦСКА в тренерский штаб СКА перешел Евгений Корешков, трижды выигравший Кубок Гагарина в качестве ассистента тренера (один раз в «Металлурге» и два — в ЦСКА). Плюс в строй вернулся капитан петербуржцев Дмитрий Яшкин. В общем, самое время сломать многолетнюю традицию и все-таки пройти московских армейцев.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«СКА — хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объем работы. Регулярка не совсем в наших умах, потому что обе команды сыграли по два раунда, а в финале конференции все начнется под другим градусом: более быстрый, интенсивный хоккей. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться», — сказал перед финалом Западной конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.



«Перерыв не скажется на команде (СКА на полторы недели раньше ЦСКА вышел в финал конференции — ред.). Тренируемся на высоких скоростях, в этом в цикле у нас есть домашние заготовки. Смотрю все игры, начиная от матчей за океаном. Слежу за всеми командами. Нам без разницы, с кем играть. Сегодня смотрели матч «Ак Барс» — «Адмирал», потому что от этой игры зависит начало следующей серии. В КХЛ нам сообщили, что начнем серию 2 апреля», — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.



Игра началась без раскачки. Спустя всего минуту и четыре секунды после начала матча ЦСКА открыл счёт. Красивую комбинацию завершил Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Даррена Дица.



У СКА было полно моментов, но шайба предательски не шла в ворота. На 10-й минуте Валентин Зыков и Дмитрий Яшкин были очень близки к голу, но удача была не на их стороне.



Затем Яшкин пытался вновь затолкать шайбу уже при поддержке Марата Хуснутдинова. Но опять мимо.



Гораздо успешнее получился для СКА второй период. Магический номер исполнил Святослав Гребенщиков, убежавший один на один с вратарем ЦСКА Адамом Рейдеборном. Святослав забил без броска: в последний момент шайба ушла с крюка, но несмотря на это проскользнула между щитков голкипера.



Вперед СКА вывел Александр Никишин, пушечным ударом от синей линии пробивший Рейдеборна.



Игра проходила в максимально силовой манере.



Однажды хоккеисты СКА даже чуть не вывели из строя друг друга.



За две минуты до конца третьего периода Сергей Федоров заменил вратаря на шестого полевого игрока. Результат был мгновенный: Никита Нестеров щелкнул от синей линии, и Владислав Каменев переправил шайбу в ворота.



По регламенту, в плей-офф команды играют полноценные 20-минутные периоды до первой заброшенной шайбы. Первый такой период прошел с подавляющим преимуществом СКА.



Заветного гола зрители Ледового дворца так и не увидели, зато посмотрели на небольшую стычку хоккеистов.



Но и во втором дополнительном овертайме команды не забили. В итоге все решилось в третьем. Перед решающим эпизодом вратарю СКА Дмитрия Николаева поменяли лезвия на коньках. В итоге на новых лезвиях он успел сыграть чуть больше секунды. Проигранное вбрасывание обернулось пропущенной шайбой, автором гола стал Никита Нестеров.



В итоге команды сыграли в общей сложности почти 103 минуты. Увы, СКА начал серию с поражения. Второй матч пройдет 4 апреля в Петербурге.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

