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    В Сочи нашли пропавших больше суток назад пятерых детей

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    Сотрудники полиции в Сочи нашли пятерых детей, пропавших в Адлерском районе. Все пятеро живы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Детей нашли около 10 часов утра 2 апреля в том же районе города. Сейчас все пятеро доставлены в полицию. Их передадут родителям.

    «Предварительно установлено, что в отношении подростков противоправных действий не совершалось. Причины и обстоятельства их ухода будут устанавливаться правоохранительными органами», — добавили в региональном главке.

    Отмечается, что двое из пропавших мальчишек братья. Четверо уходят самостоятельно не в первый раз и склонны пропускать школьные уроки без уважительных причин.

    Детей не могли найти больше суток. Всем пропавшим мальчикам от 8 до 11 лет. Сутки родители пытались найти их самостоятельно, но когда поиски не увенчались успехом, обратились в полицию.

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    Пропали детиСочи
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