В Сочи нашли пропавших больше суток назад пятерых детей

Сотрудники полиции в Сочи нашли пятерых детей, пропавших в Адлерском районе. Все пятеро живы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.



Детей нашли около 10 часов утра 2 апреля в том же районе города. Сейчас все пятеро доставлены в полицию. Их передадут родителям.

«Предварительно установлено, что в отношении подростков противоправных действий не совершалось. Причины и обстоятельства их ухода будут устанавливаться правоохранительными органами», — добавили в региональном главке.

Отмечается, что двое из пропавших мальчишек братья. Четверо уходят самостоятельно не в первый раз и склонны пропускать школьные уроки без уважительных причин.