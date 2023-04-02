Циклон заденет краем. Солнце в Петербурге не продержится и дня

Облачный с прояснениями день ожидается в Петербурге — солнце в городе не задержится. Об этом предупреждают синоптики.



Небольшой мокрый снег пройдет в Петербурге днем 2 апреля, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, днем температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Из-за перепада температур с ночных минус 3–5 до дневных положительных на дорогах возможна гололедица.

«Сегодня Санкт-Петербург своим северо-западным краем заденет очередной циклон», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.