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    Циклон заденет краем. Солнце в Петербурге не продержится и дня

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    Облачный с прояснениями день ожидается в Петербурге — солнце в городе не задержится. Об этом предупреждают синоптики.

    Небольшой мокрый снег пройдет в Петербурге днем 2 апреля, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, днем температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Из-за перепада температур с ночных минус 3–5 до дневных положительных на дорогах возможна гололедица.

    «Сегодня Санкт-Петербург своим северо-западным краем заденет очередной циклон», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Снег ожидается во второй половине дня. Давление будет повышаться и составит 767 миллиметров ртутного столба.

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