«Зенит» обыграл «Урал» и теперь готовится к встрече с Дзюбой

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 21 тура против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча проходила 1 апреля в Петербурге на «Газпром Арене».
«Зенит» выиграл со счетом 2:0. Оба мяча забил Иван Сергеев на 75-й и 86-й минутах. Отметим, что сам он начал матч на скамейке запасных и вышел лишь на 68-й минуте вместо Матео Кассьерры.
Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате России. Теперь на счету сине-бело-голубых 51 очко. Следующий матч «Зенит» сыграет 9 апреля в Москве против «Локомотива», за который теперь выступает экс-нападающий петербургской команды Артем Дзюба. За четыре игры в составе «железнодорожников» он успел забить шесть голов.