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    «Зенит» назвал состав на матч против «Урала»

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    2 комментария

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом команды на матч 21 тура против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча пройдет 1 апреля в Петербурге на «Газпром Арене», начало в 19:00.

    С первых минут игру начнут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родригао, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

    «Зенит» после 20 туров идет на первом месте (48 очков), «Урал» занимает 11 строчку (25 очков). В матче первого круга, который прошел 28 августа, сине-бело-голубые разгромили екатеринбуржцев у них дома со счетом 4:0.

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    Комментарии 2

    Гость01 Апр 2023 в 18:53
    шлак. фууу.
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