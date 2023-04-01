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    Десятки клоунов заполнили Заячий остров. Смотрите, как это было

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    8 комментариев

    В Петербурге 1 апреля открылся XIX Международный «Смешной фестиваль». В честь этого события Король Фестиваля, роль которого исполнил актёр театра и кино Евгений Ткачук, выстрелил из пушки Петропавловской крепости.

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    Далее большая клоунская компания устроила шумный праздник на весь Заячий остров. Шествие завершилось у сцены, где развернулся гала-концерт. «Смешной фестиваль» продлится неделю.

    Главные события пройдут на Васильевском острове, где разместился организатор фестиваля — Клоун-мим-театр «Мимигранты».

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    Комментарии 8

    Гость01 Апр 2023 в 17:28
    . شيطان‎ šayṭān
    +0−0
    Гость01 Апр 2023 в 17:23
    В Госдуме их даже сотни.
    +0−0
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