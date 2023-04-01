Десятки клоунов заполнили Заячий остров. Смотрите, как это было

В Петербурге 1 апреля открылся XIX Международный «Смешной фестиваль». В честь этого события Король Фестиваля, роль которого исполнил актёр театра и кино Евгений Ткачук, выстрелил из пушки Петропавловской крепости.
Далее большая клоунская компания устроила шумный праздник на весь Заячий остров. Шествие завершилось у сцены, где развернулся гала-концерт. «Смешной фестиваль» продлится неделю.
Главные события пройдут на Васильевском острове, где разместился организатор фестиваля — Клоун-мим-театр «Мимигранты».