В Ленобласти с тонкого льда спасли собаку

Спасатели вытащили животное, которое ходило по тонкому льду в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
Как сообщает 47news со ссылкой на региональную Службу аварийного спасения, 1 апреля в 8:45 поступило извещение о собаке, оказавшейся на льду реки Свирь. В помощь была отправлена дежурная смена городского поисково-спасательного отряда.
«Спасатели помогли животному и доставили его на берег», — отмечается в сообщении. В ведомстве уточнили, что спасатели оказали помощь бездомной собаке среднего размера. Неизвестно, есть ли у животного хозяин.
Спасатели напоминают о том, что весенний лёд представляет опасность не только для животных, но и для людей. Прогулки по ледовому покрову водоемов запрещены.