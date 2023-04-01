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    В Ленобласти с тонкого льда спасли собаку

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    2 комментария

    Спасатели вытащили животное, которое ходило по тонкому льду в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

    Как сообщает 47news со ссылкой на региональную Службу аварийного спасения, 1 апреля в 8:45 поступило извещение о собаке, оказавшейся на льду реки Свирь. В помощь была отправлена дежурная смена городского поисково-спасательного отряда.

    «Спасатели помогли животному и доставили его на берег», — отмечается в сообщении. В ведомстве уточнили, что спасатели оказали помощь бездомной собаке среднего размера. Неизвестно, есть ли у животного хозяин.

    Спасатели напоминают о том, что весенний лёд представляет опасность не только для животных, но и для людей. Прогулки по ледовому покрову водоемов запрещены.

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    Комментарии 2

    mrA01 Апр 2023 в 16:48
    вот кто герои
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