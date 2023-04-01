Экс-хоккеист СКА Кузьменко отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ в Северной Америке

Бывший хоккеист СКА Андрей Кузьменко, играющий сейчас в канадском клубе «Ванкувер Кэнакс», отказался надеть радужный свитер во время разминки. Об этом заявил главный тренер команды Рик Токкет перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари» 1 апреля, который был посвящен Pride Night.



Канадский наставник выразил уважение к выбору игрока, принятому после обсуждения с семьей.



«Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Надеюсь, что мой выбор тоже уважают», — заявил сам Кузьменко журналистам после матча. На текущий момент Кузьменко имеет 68 (37+31) очков в 73 матчах сезона.