Экс-хоккеист СКА Кузьменко отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ в Северной Америке

Бывший хоккеист СКА Андрей Кузьменко, играющий сейчас в канадском клубе «Ванкувер Кэнакс», отказался надеть радужный свитер во время разминки. Об этом заявил главный тренер команды Рик Токкет перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари» 1 апреля, который был посвящен Pride Night.
Канадский наставник выразил уважение к выбору игрока, принятому после обсуждения с семьей.
«Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Надеюсь, что мой выбор тоже уважают», — заявил сам Кузьменко журналистам после матча. На текущий момент Кузьменко имеет 68 (37+31) очков в 73 матчах сезона.
Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым отказался надеть радужный джерси на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2), мотивируя это желанием быть верным себе и своей религии.
После него пошли на такой шаг вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер и игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.
Илья Любушкин из «Баффало» 28 марта пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем», ссылаясь на закон РФ о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также от радужных джерси отказались «Миннесота» и «Чикаго» из-за законодательства РФ и возможных рисков для российских игроков.
В то же время игроки «Калгари», включая россиянина Никиту Задорова и Назема Кадри (первого мусульманина, ставшего обладателем Кубка Стэнли), надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс».