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    Аномалия на юге. Ростовский климатолог — о связи между поздним снегопадом и изменением климата

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    Видео: 161.RU | Новости Ростова / telegram

    Самый поздний снегопад за почти 30 лет сделал заложниками тысячи людей. Движение на федеральной трассе М-4 «Дон» оказалось парализовано. В машинах застревали и на региональных дорогах. В последний раз такое было в уже далеком 1995 году. Об этом 161.RU рассказал климатолог Александр Иошпа — доцент кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ.

    Аномальный для Ростова снег, по словам климатолога, пришел с севера. «Как и в настоящее время, процесс связан с затоком холода с севера», — добавил Иошпа. Он отметил, что дольше одного — двух дней стихия не продержится. Следом придет тепло, и снег растает.

    Климатолог объяснил: исходя из одного, пусть и мощного, снегопада, судить об изменениях климата нельзя. Периодичности перемещения холодных воздушных масс над регионом нет. Именно поэтому предсказать подобное похолодание метеорологи могут лишь за неделю.

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    Мощный снегопад обрушился на Ростовскую область вечером 30 марта

    • Стихия оказалась настолько сильной, что губернатор региона Василий Голубев объявил режим ЧС в ряде районов.
    • Снег оставил без света более 35 тысяч человек.
    • В снежном плену оказались несколько поездов. В том числе и петербургский.
    • Тысячи машин застряли на трассах. Автомобили вмерзали в снег, люди спасались как могли. Многие оставались без еды и воды.
    «Здесь все занесло». Как держались люди на заснеженных трассах

    МЧС развернуло пункты обогрева на трассах в Ростовской области. Однако многие добраться до них не могли: автомобили стояли в гигантских пробках без движения часами, а идти пешком было слишком далеко.

    «Стоим вторые сутки на ростовской трассе. Вчера были неожиданно для всех пурга, гололедица. Наша техника была неспособна всё сделать. Многие «идиоты» на летней резине — это парализовало М-4», — цитирует 161.RU пассажирку одной из машин.

    Женщина рассказала, что у многих из тех, кто оказался в плену у стихии, не было даже возможности сходить в туалет. Запастись едой и водой тоже оказалось фактически нереально: «Скоро всё на заправках скупят. В гостиницах номера заняты. Я ночевала с больной спиной на заправке в машине».

    Многие не могли выйти на связь с родственниками и знакомыми: у людей садились мобильные телефоны. Когда бензин заканчивался, некоторые бросали машины прямо на трассах.

    Сейчас движение по трассе М-4 «Дон» открыли. Однако пробки до сих пор сохраняются. Кроме того, доподлинно неизвестно, сколько еще автомобилей застряли на региональных дорогах.

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