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    Пробка на М-4 сократилась до 30 км. Эвакуированы десятки людей, а кто-то остаётся в машинах, вмерзших в снег, без еды и топлива

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    пресс-служба «Автодора»

    Утром 31 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где вчера прошёл аномальный снегопад, сохраняется многокилометровая пробка. По данным «Яндекса», движения нет на участке около 100 км. По данным МЧС, пробка сократилась до 30 км. Заторы образовались и на других дорогах области. В частности, тяжелая ситуация на дороге между Новошахтинском и Гуково, передаёт 161.RU.

    Скриншот из «Яндекс.Карт»
    Скриншот из «Яндекс.Карт»
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    «Всю ночь дорожники ликвидировали последствия стихии в Ростовской области. Работы продолжаются. Идет расчистка снежных заносов между машинами и их вытягивание тяжелой техникой», — сообщает Автодор.

    пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

    По данным МЧС, эвакуирован 51 человек. Развернуты семь пунктов временного размещения, в них находится 171 человек, в том числе 56 детей. Дополнительно готовы ещё 9 ПВР. Организованы восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Снегоходы привозят людям в пробке продукты, а тяжёлая техника — топливо. Демонтировано пять барьерных ограждений, при расчистке дорожного полотна задействованы бульдозеры. В направлении Москвы начали пропускать первые фуры.

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    161.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минтранса пишет, что с нежном плену застряли 33 автобуса, в них находятся 766 пассажиров. Автовокзалы закрыты со вчерашнего вечера.

    Машины буквально «вмерзли» в дорогу. Многие люди остаются в автомобилях с минимумом топлива и припасов. Спасатели и уборочная техника добрались не до всех участков. «Люди добрые дали лопату, сами откапываемся. Развязка, Лиховской мост. Помощи как не было, так и нет», — пишут в чате застрявшие на М-4. И ещё: «Муж со вчерашнего дня стоит, с места не сдвинулись, воды со вчерашнего дня не пил, если кто рядом, помогите, пожалуйста».

    Новость дополняется.

    Скриншот из «Яндекс.Карт»
    Скриншот из «Яндекс.Карт»

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