Пятиклассник не дошел из дома в бассейн: на Римского-Корсакова его сбила машина

Подросток пострадал под колесами автомобиля в Адмиралтейском районе утром 30 марта. Наезд произошел на «зебре».



В 8:12 у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова 27-летняя петербурженка, следуя на своем KIA Rio от улицы Глинки в сторону Лермонтовского проспекта, сбила 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пятиклассник шел из дома в бассейн без сопровождения взрослых.

В результате ДТП подросток получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как стало известно «Фонтанке», водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекалась за нарушения ПДД дважды, и оба штрафа оплатила. ГИБДД ведет проверку по факту наезда и устанавливает все обстоятельства произошедшего.