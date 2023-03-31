    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, вос

    755мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.09eur83.76

    Пятиклассник не дошел из дома в бассейн: на Римского-Корсакова его сбила машина

    2591
    2 комментария

    Подросток пострадал под колесами автомобиля в Адмиралтейском районе утром 30 марта. Наезд произошел на «зебре».

    В 8:12 у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова 27-летняя петербурженка, следуя на своем KIA Rio от улицы Глинки в сторону Лермонтовского проспекта, сбила 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пятиклассник шел из дома в бассейн без сопровождения взрослых.

    В результате ДТП подросток получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как стало известно «Фонтанке», водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекалась за нарушения ПДД дважды, и оба штрафа оплатила. ГИБДД ведет проверку по факту наезда и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТП в ПетербургеДТПДТП с пешеходомДТП с детьми
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close