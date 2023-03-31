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    В лобовом на Ропшинском погиб пассажир «Матиза», а «Ситроен» от удара загорелся

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    Фото: прокуратура Ленинградской области
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    Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 30 марта в Ломоносовском районе Ленобласти. Погибший был пассажиром, а не водителем.

    В девять часов вечера на 20 километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина 40-летняя жительница Ленобласти, следуя на своем Daewoo Matiz от поселка Ропша в сторону деревни Кипень, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Citroen Berlingo под управлением 52-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. После этого «Ситроен» загорелся, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В результате аварии на месте погиб пассажир «Дэу» — неустановленный мужчина лет 35–40 на вид (первоначально сообщалось, что он был водителем). Обоих водителей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как рассказал «Фонтанке» очевидец ДТП, женщина-водитель «Матиза» получила открытый перелом, а в «Берлинго» был только водитель, он пострадал меньше всех.

    По факту произошедшего полиция ведет проверку. Женщина-водитель за 2022–2023 годы дважды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости, за вторым участником в этот период нарушений ПДД не числится.

    Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

    Фото: прокуратура Ленинградской области

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