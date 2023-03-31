В ДТП на Ропшинском шоссе погиб водитель «Матиза». Первую помощь пострадавшим оказал прокурор

На Ропшинском шоссе в районе деревни Малые Горки 30 марта столкнулись две легковушки – «Дэу Матиз» и «Ситроен Берлинго». В результате инцидента погиб водитель «Дэу». 52-летнего водителя «Ситроена» и 40-летнюю женщину госпитализировали. Об этом сообщает 47news.
Свидетелем аварии стал прокурор Ломоносовского района Ленобласти Сергей Филичев. Он оказал пострадавшим первую помощь и вызвал на место происшествия специальные службы, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.
По факту аварии организована проверка. Её ход поставили на контроль в прокуратуре Ломоносовского района.