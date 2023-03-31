    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, вос

    758мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.09eur83.76

    В ДТП на Ропшинском шоссе погиб водитель «Матиза». Первую помощь пострадавшим оказал прокурор

    1120
    обсудить

    На Ропшинском шоссе в районе деревни Малые Горки 30 марта столкнулись две легковушки – «Дэу Матиз» и «Ситроен Берлинго». В результате инцидента погиб водитель «Дэу». 52-летнего водителя «Ситроена» и 40-летнюю женщину госпитализировали. Об этом сообщает 47news.

    ПоделитьсяПоделиться

    Свидетелем аварии стал прокурор Ломоносовского района Ленобласти Сергей Филичев. Он оказал пострадавшим первую помощь и вызвал на место происшествия специальные службы, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

    По факту аварии организована проверка. Её ход поставили на контроль в прокуратуре Ломоносовского района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПЛенинградская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close