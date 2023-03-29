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    Датчане подняли со дна у «Северного потока» странный цилиндр

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    Со дна Балтийского моря Минобороны Дании подняло объект, обнаруженный ранее у газопровода «Северный поток — 2». Странным цилиндром оказался пустой дымовой буй. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Датского энергетического агентства.

    Фото: Министерство обороны Дании
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    При подъеме находки присутствовал представитель Nord Stream 2 AG. Обнаруженный буй, уточняет датская сторона, опасности не представляет.

    Как пишет РБК, о неопознанном объекте около «Северных потоков» говорил в середине марта президент Владимир Путин. Глава государства в эфире «России 1» пояснил, что «Газпром» получил разрешение у датских властей на изучение места взрыва, но этим не ограничился и провел исследование другой территории, где находился газопровод.

    «На удалении примерно 30 километров от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — заявил Путин.

    Первую фотографию находки Датское энергетическое агентство опубликовало 24 марта.

    Фото: Министерство обороны Дании

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