Датчане подняли со дна у «Северного потока» странный цилиндр

Со дна Балтийского моря Минобороны Дании подняло объект, обнаруженный ранее у газопровода «Северный поток — 2». Странным цилиндром оказался пустой дымовой буй. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Датского энергетического агентства.
При подъеме находки присутствовал представитель Nord Stream 2 AG. Обнаруженный буй, уточняет датская сторона, опасности не представляет.
Как пишет РБК, о неопознанном объекте около «Северных потоков» говорил в середине марта президент Владимир Путин. Глава государства в эфире «России 1» пояснил, что «Газпром» получил разрешение у датских властей на изучение места взрыва, но этим не ограничился и провел исследование другой территории, где находился газопровод.
«На удалении примерно 30 километров от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — заявил Путин.
Первую фотографию находки Датское энергетическое агентство опубликовало 24 марта.