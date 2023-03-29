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    «Поверх шконок». Экс-министр Алексей Улюкаев написал книгу тюремных стихов

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    Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев издаст сборник стихов, которые написал во время своего тюремного заключения. Как сообщает 29 марта РБК со ссылкой на гендиректора издательства «Время» Бориса Пастернака, книга появится в продаже на следующей неделе.

    Сборник называется «Тетрадь в клетку». Авторское посвящение гласит: «Тем, кто меня ждал и верил». Всего в книге 504 страницы.

    «От стиха к стиху, от года к году он проходит горький и сложный путь, в конце которого остается убежденность в том, что в жизни по-настоящему ценны «только любовь и свобода». Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит «поверх шконок», в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии к сборнику, с которым ознакомилось РБК.

    Издание приводит несколько отрывков из его стихов, в том числе:

    Если слева закат Европы тебя слепит,
    Если справа теснят раскосые богдыханы,
    Если сверху течет арктических вод Аид,
    Значит, ты в России и будешь, давясь стихами,
    Точно волчьей желчью, выкрикивать панегирик
    Этой мерзлой почве, где панство не приживется,
    Где всегда на ногах по четыре гири,
    Где плюешь в колодец.
    И все-таки пьешь из колодца.

    Улюкаев провёл в колонии почти пять лет из восьми назначенных и вышел по УДО. Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля 2022 года. В ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника.

    В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд — за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания «Заслуженный экономист России».

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