«Поверх шконок». Экс-министр Алексей Улюкаев написал книгу тюремных стихов

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев издаст сборник стихов, которые написал во время своего тюремного заключения. Как сообщает 29 марта РБК со ссылкой на гендиректора издательства «Время» Бориса Пастернака, книга появится в продаже на следующей неделе.
Сборник называется «Тетрадь в клетку». Авторское посвящение гласит: «Тем, кто меня ждал и верил». Всего в книге 504 страницы.
«От стиха к стиху, от года к году он проходит горький и сложный путь, в конце которого остается убежденность в том, что в жизни по-настоящему ценны «только любовь и свобода». Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит «поверх шконок», в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии к сборнику, с которым ознакомилось РБК.
Издание приводит несколько отрывков из его стихов, в том числе:
Если слева закат Европы тебя слепит,
Если справа теснят раскосые богдыханы,
Если сверху течет арктических вод Аид,
Значит, ты в России и будешь, давясь стихами,
Точно волчьей желчью, выкрикивать панегирик
Этой мерзлой почве, где панство не приживется,
Где всегда на ногах по четыре гири,
Где плюешь в колодец.
И все-таки пьешь из колодца.
Улюкаев провёл в колонии почти пять лет из восьми назначенных и вышел по УДО. Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля 2022 года. В ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника.