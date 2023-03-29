«Поверх шконок». Экс-министр Алексей Улюкаев написал книгу тюремных стихов

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев издаст сборник стихов, которые написал во время своего тюремного заключения. Как сообщает 29 марта РБК со ссылкой на гендиректора издательства «Время» Бориса Пастернака, книга появится в продаже на следующей неделе.



Сборник называется «Тетрадь в клетку». Авторское посвящение гласит: «Тем, кто меня ждал и верил». Всего в книге 504 страницы.



«От стиха к стиху, от года к году он проходит горький и сложный путь, в конце которого остается убежденность в том, что в жизни по-настоящему ценны «только любовь и свобода». Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит «поверх шконок», в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии к сборнику, с которым ознакомилось РБК.

