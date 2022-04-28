Интерфакс: Алексей Улюкаев будет освобожден досрочно

Бывший министр экономического развития России, осужденный за получение взятки, Алексей Улюкаев будет освобожден досрочно. Об этом 28 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.



Такое решение принял суд в Твери. Отмечается, что оно было принято еще 27 апреля, однако, до вступления решения в силу, бывший чиновник останется в колонии. Прокуратура и администрация колонии не были против УДО. Также в ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» Улюкаева.

В том случае, если решение не будет обжаловано, Улюкаев сможет выйти из колонии в середине мая.