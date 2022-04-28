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    Интерфакс: Алексей Улюкаев будет освобожден досрочно

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    4 комментария

    Бывший министр экономического развития России, осужденный за получение взятки, Алексей Улюкаев будет освобожден досрочно. Об этом 28 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

    Такое решение принял суд в Твери. Отмечается, что оно было принято еще 27 апреля, однако, до вступления решения в силу, бывший чиновник останется в колонии. Прокуратура и администрация колонии не были против УДО. Также в ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» Улюкаева.

    В том случае, если решение не будет обжаловано, Улюкаев сможет выйти из колонии в середине мая.

    Агентство отмечает, что официального подтверждения информации нет.

    В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд - за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.

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    Комментарии (4)

    VKuser360103521
    Действительно правда говорят, что крысёнышу Сечину там действительно место в местах не столь отдалённых. Этот персонаж сделал плохого намного больше чем марионетка Улюкаев
    xepnuminu
    хм, на его место в колонию сечина сразу?
    Дядя Бо
    Своих не бросаем.
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