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    «Ленэнерго» отчиталась о чистой прибыли за 2022 год

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    Акционерное общество «Россети Ленэнерго» отчиталось о финансовых результатах за 2022 год, отчетность по РСБУ компания опубликовала в ночь на 29 марта на официальном сайте.

    Минувший год был у «Ленэнерго» более продуктивным, чем предыдущий: компания показала выручку в 95 миллиардов рублей, это на 1,6 миллиарда больше, чем в 2021-м. Чистый денежный поток от текущих операций тоже подрос: 46,48 миллиарда рублей в 2022-м году против 39,27 годом ранее. Чистая прибыль, напротив, уменьшилась год к году: 17,97 миллиарда в 2022-м против 19,79 годом ранее.

    Источник дивидендов, который больше всего интересует акционеров общества, отражен в строке баланса «Нераспределенная прибыль» и составляет 98,755 миллиарда рублей, из которых 80,780 миллиарда рублей — прошлых лет и 17,975 миллиарда рублей отчетного периода.

    По итогам 9 месяцев 2022 года общество получило чистую прибыль в размере 14,695 миллиарда рублей. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», дивиденды на основании чистой прибыли акционерного общества рассчитали в объеме 3,821 млрд рублей. Доля дивидендов от чистой прибыли составила 26 %.

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