«Ленэнерго» отчиталась о чистой прибыли за 2022 год

Акционерное общество «Россети Ленэнерго» отчиталось о финансовых результатах за 2022 год, отчетность по РСБУ компания опубликовала в ночь на 29 марта на официальном сайте.



Минувший год был у «Ленэнерго» более продуктивным, чем предыдущий: компания показала выручку в 95 миллиардов рублей, это на 1,6 миллиарда больше, чем в 2021-м. Чистый денежный поток от текущих операций тоже подрос: 46,48 миллиарда рублей в 2022-м году против 39,27 годом ранее. Чистая прибыль, напротив, уменьшилась год к году: 17,97 миллиарда в 2022-м против 19,79 годом ранее.

