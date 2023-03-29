Только не на завтрак: 12 продуктов, которые лучше не есть на голодный желудок

Понятно, что мы вряд ли начнем утро со стейка или сочной жареной курицы, но и некоторые полезные на первый взгляд варианты завтрака оказываются вовсе не такими здоровыми. Претензии есть даже к воде и фруктам. От каких продуктов по утрам лучше держаться подальше и чем тогда завтракать? Этот вопрос мы задали диетологам и нутрициологам, и вот какие ответы получили.
Мясо
Мясо кажется слишком тяжелым вариантом завтрака. И не просто так! Чтобы переварить его, организму понадобится очень много энергии. А где ее взять голодному человеку? С утра лучше отдавать предпочтение углеводам, а уж потом можно и в сторону мяса посмотреть.
— Организм устроен так, что утром очень активно работает поджелудочная, вырабатываются инсулин и кортизол, — объясняет диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Они в паре отвечают за то, чтобы клетки получили энергию, а энергия — это глюкоза. Поэтому утром нам нужны сложные углеводы. А такие продукты, как мясо, животные белки — их лучше оставить на вторую половину дня.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
О бутербродах с колбасой лучше тоже забыть. С одной стороны, это лишние консерванты и красители, с другой — хлеб.
Белый хлеб и тосты
Белый хлеб — это быстрые углеводы. Сперва он резко повышает сахар в крови, потом так же резко его понижает. И вместо того, чтобы зарядиться энергией с утра пораньше, человек от таких сахарных качелей получает только ощущение усталости. Питательной ценности в таком завтраке никакой, зато чувства голода — сколько захочешь.
Тосты из белого хлеба тем более сложно назвать полезным началом дня. Вдобавок ко всем вышеперечисленным недостаткам хлеба, в них могут содержаться еще и канцерогены — горелые корки обязательно напомнят вам о себе.
Дрожжевая выпечка
В случае с дрожжевой выпечкой ситуация со скачками сахара в крови (как в белом хлебе) усугубляется еще и маргариноподобными жирами и избытком сахара в составе выпечки. В результате здесь и сейчас от такого завтрака вы получите раздраженные стенки желудка и дискомфорт, а в перспективе — ожирение.
— Любой белый хлеб, любые быстрые углеводы, выпечка, какие-то дешевые макароны, лапша, любая мука высшего сорта — всё это вызывает процесс брожения, — добавляет Инна Зорина. — Потому что организм не готов с утра к быстрым углеводам. Это нагрузка и на желудок, и на кишечник, и на поджелудочную железу. Особенно тем людям, у которых предрасположенность к диабету, преддиабет, инсулинорезистентность. Это всё крайне неблагополучно сказывается на работе всего пищеварительного тракта. Страдают стенки желудка и поджелудочная железа.
Хлопья и мюсли
Они, казалось бы, созданы для того, чтобы мы как следует подкрепились с утра, не тратя много времени на завтрак, но это всё уловки маркетологов. Лучше посмотреть в сторону чего-то более полезного и натурального.
— Мюсли и хлопья — не лучший вариант для завтрака, так как в них содержится слишком много сахара, это быстрые углеводы, — говорит врач-эндокринолог Ольга Головня. — А быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели». В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть.
Ольга Головня — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог «Новой больницы».
Каши быстрого приготовления
Во-первых, их элементарно готовить. Во-вторых, они экономят время. В-третьих… А нет никакого «в-третьих». Преимуществ у быстрорастворимых каш всего два. И ради них потенциально полезные зерна на производстве измельчают так, что еще немного — и они превратятся в пыль. Полезным свойствам и пищевым волокнам в таких продуктах, понятное дело, даже зацепиться не за что. Вот и приходится их отсутствие компенсировать — ягодами, фруктами, медом и другими добавками. А зачем тогда, спрашивается, быстрорастворимая каша?
Мало того что она «пустышка» сама по себе, так ее еще порой и «обогащают» чем попало. В составе, кроме стандартных БЖУ, сахара и соли, можно найти искусственные ароматизаторы и подсластители.
В общем, если у вас нет времени, а закинуть в желудок что-то нужно, такой вариант, может, и подойдет в качестве завтрака, но, предупреждают диетологи, не чаще двух раз в неделю.
Йогурты
Кисломолочка на голодный желудок не то чтобы сильно вредна, она просто бесполезна. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в «живых» кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты, кефиры и прочую кисломолочку смело оставляйте на перекус.
Кофе
Любителей начинать утро с чашки кофе на пустой желудок тоже ждут не самые приятные последствия. Он стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, раздражает слизистую желудка, а отсюда — изжога и тошнота. А если у вас синдром раздраженного кишечника, то кофе только ухудшит его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения.
— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — После еды, напротив, можно позволить себе чашечку кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Соки
— Такой завтрак, как круассан и стакан апельсинового сока — не лучший вариант, — говорит Инна Зорина. — Во-первых, это совершенно несовместимые продукты. Апельсин — это кислый фрукт. А с кислыми фруктами и овощами нужно быть очень осторожными. Особенно натощак. Плюс сахара. Кислоты с сахарами плохо сочетаются. И я имею в виду не сахар в чистом виде, но и крахмал, который содержится в выпечке.
Пить натощак соки не рекомендуется, потому что это выжимка, лишенная клетчатки, получите удар по поджелудочной железе. Кроме того, оголодавший организм воспринимает сок как еду и начинает вырабатывать большое количество инсулина. А еще это избыточная кислота, которая голодным точно не нужна.
Фрукты
В кислых фруктах и ягодах поднимается вопрос всё той же кислоты, вредной для пустого желудка. Но если бы проблема была только в этом. Кислоты, содержащиеся в цитрусовых, при попадании в пустой желудок могут вызвать изжогу и привести к аллергии, гастриту или язве. Может быть, груша полезна? Снова мимо. Она богата грубой клетчаткой, которая может повредить слизистую пустого желудка.
Овощи
Диетологи даже не стали рассматривать каждый отдельный овощ, а просто заявили, что от них лучше воздержаться — вред найдется практически в каждом, если есть их натощак.
— В них много кислот, достаточно грубая клетчатка, и это раздражает слизистую желудка, — говорит Инна Зорина. — В помидорах — щавелевая кислота. Утром у нас в желудке и так повышенная кислотность после ночи, а помидоры ее еще увеличивают, отсюда концентрация соляной кислоты. Получается, что стенки желудка воспаляются. Поэтому огурцы, помидоры, свежая капуста — всё это лучше не есть.
Вода
Привычка пить воду по утрам натощак считается безумно полезной, но на самом деле может привести даже к раку. Всё дело в температуре. Холодную воду натощак не рекомендуют пить, если у вас проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. Слишком горячая вода (с температурой выше 65 градусов, но вряд ли вы каждый раз ее измеряете), если пить ее регулярно, повреждает слизистую пищевода, а из-за слишком частых ожогов будет появляться всё больше аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.
— Стакан теплой воды с утра натощак стимулирует секрецию и моторику органов пищеварения, — говорит Вероника Черанева. — Вода не должна быть очень холодной или, наоборот, горячей, не стоит добавлять мед или лимон — эти продукты могут раздражать слизистую желудка.
Яичница с беконом или колбасой
Такой завтрак для человека — калорийная бомба, напичканная насыщенными жирами, которые угнетают работу пищеварительной системы и могут спровоцировать гастрит.
Кроме того, и бекон промышленного производства, и колбаса — обработанное мясо. Так что если налегать на них каждый день, не за горами онкология: колоректальный рак, рак прямой кишки, поджелудочной железы и простаты. Их вообще лучше как можно реже включать в свое меню. А вот яйца (особенно если они не пожарены, а, например, сварены вкрутую или приготовлены в виде омлета или яйца-пашот) в качестве завтрака очень даже ничего.
Каким должен быть полезный завтрак
— Здоровый завтрак должен быть прежде всего белковым, — говорит Ольга Головня. — Идеально подойдут для завтрака яйца, рыба, морепродукты, творог, сыр, киноа и греча. Белок — строительный материал для нашего организма. У него высокий термогенез (это энергия, которую тратит организм для усвоения и переваривания пищи). А это значит — завтракаем и не толстеем.
К завтраку полезно добавить немного жира. Но не с салом и разными грудинками. Куда полезнее будут:
- сливочное масло;
- авокадо;
- орехи.
— Это источник энергии, они помогают усвоить жирорастворимые витамины, например витамин D, — объясняет Ольга Головня. — К завтраку также добавляем клетчатку. Она содержится в овощах, фруктах, ягодах и зелени — петрушке, сельдерее, базилике и листовом салате. Кроме того, полезны будут томаты. Они богаты ликопином, а он полезен для профилактики атеросклероза и онкологии. Также ликопин в достаточном количестве содержится в грейпфруте и хурме. Кроме того, важный микроэлемент — лютеин, очень полезный для органов зрения, в особенности для сетчатки глаза, он отвечает за зоркость. Лютеином богат шпинат. И не забываем про зернобобовые, нут, чечевицу, которые являются источниками аминокислот и пищевых волокон, помогают снижать уровень холестерина и глюкозы.
Пять лучших вариантов завтрака
Исходя из того, что мы узнали, давайте составим меню полезных завтраков. Вы можете сочетать продукты по вашему вкусу, но мы всё же попросили специалистов рассказать о вкусных и полезных вариациях.
Каша
— Лучшим завтраком много лет считалась горячая каша, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Это источник клетчатки, источник нормальных медленных углеводов, сытость будет обеспечена. Прекрасное содержание белка. Можно добавить кусочек сливочного масла. И, как завершающий этап, чашечка свежезаваренного чая или хорошего кофе. Каши достаточно калорийны, потому что варятся на молоке. Для стройнеющих — на молоке с водой, для очень стройнеющих — на воде.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Самыми полезными кашами Галина Барташевич называет гречневую, пшеничную, кукурузную, пшенную и смешанные каши. На втором месте по полезности — овсянка. Но есть маленький минус: овсяную кашу нельзя есть постоянно, поскольку она содержит фитиновую кислоту, которая будет блокировать усвоение кальция. Шлифованный рис, кроме калорий и прибавки лишнего веса, к сожалению, тоже принесет мало пользы — лучше выбрать бурый рис грубой шлифовки.
Омлет с овощами
В омлет для пущей пользы специалисты советуют добавить томаты, болгарский сладкий перец и зелень — шпинат и салат из листовой зелени. Но вообще всё ограничивается только вашей фантазией.
— Очень люблю, например, мелко нашинковать капусту, засыпать в сковородку, залить кипятком и припускать (не обжаривать) в течение нескольких минут, — рассказывает эндокринолог Зухра Павлова. — Затем вода сливается, капуста заливается взбитыми яйцами, накрывается крышкой. Готовится 5–10 минут на самом маленьком огне. Если омлет снизу прихватится корочкой, я это не ем, счищаю. Вместо капусты можно использовать шпинат, кабачки, помидоры.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Яйца всмятку
Просто положите яйца в теплую воду, а после закипания варите ровно одну минуту. Затем охладите под холодной водой. Есть яйца можно с простейшим салатом — огурцы, зелень, помидоры, капуста, вообще всё что угодно из овощей, можно даже без заправки. Таким образом к белку и жирам вы добавите важные углеводы. Вприкуску можно взять ржаной хлеб.
Творог с овощами
— По сути, это тот же овощной салат, только вместо масла или сметаны добавляется творог. Можно попробовать немного соевого соуса. Творог обычно 5-процентный. Обезжиренным не наедитесь, — говорит Зухра Павлова.
Ленивая запеканка
Вбейте в творог яйцо, добавьте немного изюма и отправляйте всё это в микроволновку. Посуду можно закрыть пищевой пленкой, чтобы влага не испарялась. Запеканку можно есть с творогом из баночек, он полностью заменяет сметану.