Вьетнам хочет продлить россиянам безвиз

Туристы из России, возможно, уже в ближайшем будущем смогут пользоваться удлиненным безвизовым режимом с Вьетнамом, решение приняло правительство страны.



Как сообщает портал вьетнамского кабмина 28 марта, предлагается увеличить сроки пребывания в стране туристов из России и ряда других стран без визы с 15 до 45 дней. Кроме того, предложено увеличить срок действия электронных виз с 30 дней до 90.



Вопрос об удлинении безвиза будет решаться в парламенте Вьетнама в мае. Гражданам США, Австралии, Индии и ряда других стран для визита во Вьетнам надо получать электронные визы.

