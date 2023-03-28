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    Вьетнам хочет продлить россиянам безвиз

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    2 комментария

    Туристы из России, возможно, уже в ближайшем будущем смогут пользоваться удлиненным безвизовым режимом с Вьетнамом, решение приняло правительство страны.

    Как сообщает портал вьетнамского кабмина 28 марта, предлагается увеличить сроки пребывания в стране туристов из России и ряда других стран без визы с 15 до 45 дней. Кроме того, предложено увеличить срок действия электронных виз с 30 дней до 90.

    Вопрос об удлинении безвиза будет решаться в парламенте Вьетнама в мае. Гражданам США, Австралии, Индии и ряда других стран для визита во Вьетнам надо получать электронные визы.

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    ТуризмВьетнам
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    VKuser17419822128 Мар 2023 в 18:30
    Вьетнамские курорты- отличный заменитель Крыма...Во вьетнам хоть самолеты летают.....
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