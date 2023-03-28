Над Усть-Ижорой клубится дым, его источник - в частном доме

«Сильный пожар в Усть-Ижоре», - написал «Фонтанке» читатель около полуночи и показал дым и пламя.

Двадцать пожарных борются с огнём, разгоревшимся в Колпинском районе Петербурга в ночь на 28 марта.

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По данным ГУ МЧС по Петербургу, двадцать человек в составе четырёх расчётов работают на Социалистической улице, 69. Там по всей площади горит частный дом размером 10х15 м. Сигнал поступил незадолго до половины двенадцатого часа ночи. В первом часу пожар локализовали.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.