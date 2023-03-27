«Ампир V» Виктора Гинзбурга с рэпером Оксимироном* появился в сети

Экранизация романа Виктора Пелевина «Ампир V» с рэпером Оксимироном* (признан иноагентом) появилась в сети — заметили 27 марта в телеграм-каналах. Фильм Виктора Гинзбурга должен был выйти в кинотеатрах практически ровно год назад, 31 марта 2022 года, однако был снят с проката прямо перед первым уик-эндом. Позднее Минкульт объяснил невыдачу ленте прокатного удостоверения тем, что к ней есть вопросы по возрастной маркировке.



«В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сообщили тогда в ведомстве.

