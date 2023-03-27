«Ампир V» Виктора Гинзбурга с рэпером Оксимироном* появился в сети

Экранизация романа Виктора Пелевина «Ампир V» с рэпером Оксимироном* (признан иноагентом) появилась в сети — заметили 27 марта в телеграм-каналах. Фильм Виктора Гинзбурга должен был выйти в кинотеатрах практически ровно год назад, 31 марта 2022 года, однако был снят с проката прямо перед первым уик-эндом. Позднее Минкульт объяснил невыдачу ленте прокатного удостоверения тем, что к ней есть вопросы по возрастной маркировке.
«В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сообщили тогда в ведомстве.
Однако интернет-пользователи связали проблемы картины с выступлениями рэпера Оксимирона, который сыграл в фильме одну из главных ролей.
В интервью «Кинопоиску» Виктор Гинзбург назвал «утекшую» в интернет версию фильма «рабочей, не финальной» и не полной.
«Мне очень обидно, что зритель увидит незаконченное произведение, — цитирует его телеграм-канал «Кинопоиск. Индустрия». — Очень советую зрителю подождать, так или иначе окончательная версия фильма до него дойдет».
Режиссер также рассказал, что фильм «Ампир V» планируется показывать на международных фестивалях. Впрочем, пиратский слив этому не помешает.
«Мы, конечно, надеемся и на прокат в России. Это фильм, сделанный прежде всего для большого экрана, для широкой аудитории», — сказал он.
*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.