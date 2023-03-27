Лидером правящей Шотландской национальной партии стал сын иммигрантов Хумза Юсаф

Новым лидером Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф. Ожидается, что он станет новым первым министром Шотландии, сменив Николу Стерджен, которая в феврале объявила об отставке. Об этом 27 марта сообщает Sky News.
Отмечается, что Юсаф на выборах набрал 48% голосов, опередив министра финансов Кейт Форбс и экс-главу министерства общественной безопасности Эш Риган.
Хумза Юсаф заявил, что он и его партия продолжат добиваться независимости Шотландии от Великобритании.
Юсаф — сын выходца из Пакистана. Его отец приехал в Шотландию в 1960-х годах, мать родилась в Кении в семье уроженцев Южной Азии.
Напомним, что осенью правительство Великобритании после отставки Лиз Трасс возглавил Риши Сунак — потомок индийских иммигрантов, переехавших в Восточную Африку. В Африке познакомились родители будущего британского премьер-министра, оттуда они перебрались в Соединённое Королевство. О том, кто такой Риши Сунак, читайте в этом материале «Фонтанки».