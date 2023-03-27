Одинокая льдинка ждет тепла на берегу канала. Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордной субботе

Ночь субботы, 25 марта, стала рекордно теплой для Петербурга — превысила показатель 1938 года. Тогда температура поднялась до +4 градусов, а сейчас не опускалась ниже +4,9.



Такую погоду обеспечил пришедший с запада теплый воздух, сообщает 27 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале. Впрочем, утром температура стала быстро понижаться после прохождения холодного атмосферного фронта. Получилась довольно нестандартная ситуация: ночью субботы в городе было теплее, чем в середине дня.

