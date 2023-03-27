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    Одинокая льдинка ждет тепла на берегу канала. Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордной субботе

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    Ночь субботы, 25 марта, стала рекордно теплой для Петербурга — превысила показатель 1938 года. Тогда температура поднялась до +4 градусов, а сейчас не опускалась ниже +4,9.

    Такую погоду обеспечил пришедший с запада теплый воздух, сообщает 27 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале. Впрочем, утром температура стала быстро понижаться после прохождения холодного атмосферного фронта. Получилась довольно нестандартная ситуация: ночью субботы в городе было теплее, чем в середине дня.

    Кроме того, циклон с сильным западным ветром поднял уровень воды в Неве до 120 сантиметров, поэтому лед «пополз» на берега рек и каналов. Одна такая льдинка одиноко осталась ждать тепла — будет лежать, пока не растает.

    Льду Финского залива тоже на месте не сидится — он лезет на берег, создавая угрожающие конструкции. На этой неделе в городе будет прохладно, снежно и дождливо, но Нева уже очищается ото льда.

    Фото: Александр Колесов

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