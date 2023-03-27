В Петербурге отправили в колонию хулиганов, отобравших у пенсионера ружье и стрелявших по окнам

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор Владимиру Стаброву и Максиму Лохматову, которые летом отняли у пенсионера ружье и стали палить по окнам на Ржевке. Их признали виновными в хулиганстве и хищении оружия.
Вину фигуранты не признали, сообщает 27 марта объединенная пресс-служба судов города. Тем не менее суд установил, как было дело. Июньским вечером хулиганы напали на пенсионера у входа в его квартиру в доме 28, корпус 2, по Беломорской улице. Пожилого оппонента ударили по голове, а когда тот упал, нанесли еще несколько ударов. Из рук хозяина квартиры вырвали советское охотничье ружье «ИЖ-27», для которого в помещении нашлись патроны.
Выйдя на балкон, нарушители стали стрелять и повредили окно квартиры дома 21 по Ковалевской улице, а также раму и стекло окна в парадной. Выстрелы напугали местных жителей, а пенсионеру был нанесен ущерб в 17 тысяч рублей — уходя, ружье и патроны незваные гости прихватили с собой.
Стабров получил 7 лет в колонии строгого режима, а Лохматов — на год больше.
Как писала «Фонтанка», пенсионер объяснял, что в его парадной шумели двое мужчин и барабанили в его дверь. Когда он вышел их приструнить, хулиганы втолкнули его обратно в помещение, повалили на пол ударом кулака и унесли ружье, стоявшее у стены, и коробку патронов.