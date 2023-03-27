В Петербурге отправили в колонию хулиганов, отобравших у пенсионера ружье и стрелявших по окнам

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор Владимиру Стаброву и Максиму Лохматову, которые летом отняли у пенсионера ружье и стали палить по окнам на Ржевке. Их признали виновными в хулиганстве и хищении оружия.



Вину фигуранты не признали, сообщает 27 марта объединенная пресс-служба судов города. Тем не менее суд установил, как было дело. Июньским вечером хулиганы напали на пенсионера у входа в его квартиру в доме 28, корпус 2, по Беломорской улице. Пожилого оппонента ударили по голове, а когда тот упал, нанесли еще несколько ударов. Из рук хозяина квартиры вырвали советское охотничье ружье «ИЖ-27», для которого в помещении нашлись патроны.

