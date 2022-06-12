На Ржевке двое мужчин отобрали у пенсионера ружье и стреляли из него по окнам

Двое мужчин вечером в субботу стучались в двери жителей дома в Красногвардейском районе. Открыл им лишь один, но получил кулаком в лицо и остался без ружья.



Полицию в доме на Беломорской улице вызвали накануне около пяти вечера, сообщили «Фонтанке» 12 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. В 02 позвонил 73-летний житель дома, который заявил, что двое мужчин украли у него ружье.