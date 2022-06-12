На Ржевке двое мужчин отобрали у пенсионера ружье и стреляли из него по окнам

Двое мужчин вечером в субботу стучались в двери жителей дома в Красногвардейском районе. Открыл им лишь один, но получил кулаком в лицо и остался без ружья.
Полицию в доме на Беломорской улице вызвали накануне около пяти вечера, сообщили «Фонтанке» 12 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. В 02 позвонил 73-летний житель дома, который заявил, что двое мужчин украли у него ружье.
Когда наряд прибыл на место, заявитель рассказал им, что двое мужчин очень сильно шумели в парадной, в том числе барабанили в его дверь. Когда он вышел их приструнить, то его втолкнули обратно в помещение. После чего ударили кулаком в лицо и ушли, забрав стоящее у стены ружье и коробку патронов к нему.
Дебоширы зашли в соседнюю квартиру, где принялись палить по окнам с балкона. Дробь попала в стеклопакет одной из квартир дома 21 по Ковалевской улице. По счастью, никто не пострадал.
Сотрудники полиции задержали в указанной квартире двух ранее судимых граждан, 33 и 41 года.
Ружье у них изъяли, а самих увезли в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.