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    На Ржевке двое мужчин отобрали у пенсионера ружье и стреляли из него по окнам

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    Двое мужчин вечером в субботу стучались в двери жителей дома в Красногвардейском районе. Открыл им лишь один, но получил кулаком в лицо и остался без ружья.

    Полицию в доме на Беломорской улице вызвали накануне около пяти вечера, сообщили «Фонтанке» 12 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. В 02 позвонил 73-летний житель дома, который заявил, что двое мужчин украли у него ружье.

    Когда наряд прибыл на место, заявитель рассказал им, что двое мужчин очень сильно шумели в парадной, в том числе барабанили в его дверь. Когда он вышел их приструнить, то его втолкнули обратно в помещение. После чего ударили кулаком в лицо и ушли, забрав стоящее у стены ружье и коробку патронов к нему.

    Дебоширы зашли в соседнюю квартиру, где принялись палить по окнам с балкона. Дробь попала в стеклопакет одной из квартир дома 21 по Ковалевской улице. По счастью, никто не пострадал.

    Сотрудники полиции задержали в указанной квартире двух ранее судимых граждан, 33 и 41 года.

    Ружье у них изъяли, а самих увезли в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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