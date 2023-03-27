В Астрахани нашли мертвую женщину, которую могли загрызть собаки. Ранее неподалеку обнаружили тело мужчины с похожими ранами

На парковке в Астрахани обнаружили тело женщины с рваными ранами, похожими на укусы бродячих собак. Несколько дней назад в том же районе нашли мертвого мужчину с похожими повреждениями, сообщает 27 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.



Погибшей было 44 года. Признаков «криминальной смерти» на ее теле не нашли. Уже назначена проверка и судебно-медицинская экспертиза — специалисты проверят, получила ли женщина эти раны, пока была жива.