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    В Астрахани нашли мертвую женщину, которую могли загрызть собаки. Ранее неподалеку обнаружили тело мужчины с похожими ранами

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    На парковке в Астрахани обнаружили тело женщины с рваными ранами, похожими на укусы бродячих собак. Несколько дней назад в том же районе нашли мертвого мужчину с похожими повреждениями, сообщает 27 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

    Погибшей было 44 года. Признаков «криминальной смерти» на ее теле не нашли. Уже назначена проверка и судебно-медицинская экспертиза — специалисты проверят, получила ли женщина эти раны, пока была жива.

    Тело обнаружили в Советском районе — там же около недели назад обнаружили погибшего 53-летнего мужчину с похожими ранами. После того случая также была организована проверка.

    В начале марта в Свердловской области дети оказались заблокированными на горке — их не выпускали бродячие собаки. После инцидента в поселке отловили нескольких псов, чтобы вакцинировать и чипировать.

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