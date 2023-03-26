    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    748мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.45eur82.39

    Путешественник Конюхов впервые в мире пролетел 2540 км на воздушном шаре

    531
    обсудить

    Российские путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на воздушном шаре. Они летели на гигантском аэростате объемом 12 тысяч кубических метров — самом большом в истории российского воздухоплавания.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Конюхова 26 марта, воздушный шар путешественников вылетел 24 марта из Мурманской области в сторону аэродрома Хатанга в Красноярском крае. За один полет он прошел над акваторией Баренцева и Карского морей и преодолел 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда, установленного японским пилотом Мичио Канда еще в 1994 году.

    Таким образом, теперь оба мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре — принадлежат России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close