Путешественник Конюхов впервые в мире пролетел 2540 км на воздушном шаре

Российские путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на воздушном шаре. Они летели на гигантском аэростате объемом 12 тысяч кубических метров — самом большом в истории российского воздухоплавания.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Конюхова 26 марта, воздушный шар путешественников вылетел 24 марта из Мурманской области в сторону аэродрома Хатанга в Красноярском крае. За один полет он прошел над акваторией Баренцева и Карского морей и преодолел 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда, установленного японским пилотом Мичио Канда еще в 1994 году.