В красивом доме на Кирочной задержали инспектора ГИБДД с десятью миллионами рублей

В доме Ратькова-Рожнова на Кирочной улице задержали старшего инспектора ОГИБДД Выборгского района Сергея Беляевского. Следователи подозревают его в посредничестве при передаче крупной взятки — за несколько минут до задержания он получил 10 миллионов рублей от предпринимателя Станислава Осмоловского. Об этом 24 марта пишет 47news.

Осмоловский передавал деньги под контролем Следственного комитета и Управления собственной безопасности. По информации 47news, миллионы должны были поспособствовать прекращению уголовного дела, по которому бизнесмен проходит подозреваемым. Инспектор Беляевский пообещал Осмоловскому поспособствовать в решении этого вопроса.



Про Осмоловского известно, что он занимается перевозками древесины, в 2014 году он зарегистрировал ИП. Госавтоинспекция его знает как злостного нарушителя — протоколы на ИП составляли в основном по статье о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, под которую попадает перевозка груза с превышением положенного объёма. За перегруз для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а если нарушение зафиксировала автоматическая камера, то штраф в полмиллиона назначается сразу.

