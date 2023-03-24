    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    748мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.31eur83.15

    В красивом доме на Кирочной задержали инспектора ГИБДД с десятью миллионами рублей

    4020
    4 комментария

    В доме Ратькова-Рожнова на Кирочной улице задержали старшего инспектора ОГИБДД Выборгского района Сергея Беляевского. Следователи подозревают его в посредничестве при передаче крупной взятки — за несколько минут до задержания он получил 10 миллионов рублей от предпринимателя Станислава Осмоловского. Об этом 24 марта пишет 47news.

    Осмоловский передавал деньги под контролем Следственного комитета и Управления собственной безопасности. По информации 47news, миллионы должны были поспособствовать прекращению уголовного дела, по которому бизнесмен проходит подозреваемым. Инспектор Беляевский пообещал Осмоловскому поспособствовать в решении этого вопроса.

    Про Осмоловского известно, что он занимается перевозками древесины, в 2014 году он зарегистрировал ИП. Госавтоинспекция его знает как злостного нарушителя — протоколы на ИП составляли в основном по статье о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, под которую попадает перевозка груза с превышением положенного объёма. За перегруз для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а если нарушение зафиксировала автоматическая камера, то штраф в полмиллиона назначается сразу.

    У Осмоловского есть 357 разных штрафов на общую сумму в полмиллиона. При этом нарушитель оплачивать их не спешит.

    О том, какое дело хотели прекратить за 10 миллионов, пока информации нет. 47news отмечает, что в сфере лесозаготовок таких производств немало — периодически в разных районах Ленобласти ловят «чёрных лесорубов». По информации собеседников издания в СК, тот, кому предназначались деньги, работает в УМВД Выборгского района Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взятка
    ЛАЙК10
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close