В красивом доме на Кирочной задержали инспектора ГИБДД с десятью миллионами рублей

В доме Ратькова-Рожнова на Кирочной улице задержали старшего инспектора ОГИБДД Выборгского района Сергея Беляевского. Следователи подозревают его в посредничестве при передаче крупной взятки — за несколько минут до задержания он получил 10 миллионов рублей от предпринимателя Станислава Осмоловского. Об этом 24 марта пишет 47news.
Осмоловский передавал деньги под контролем Следственного комитета и Управления собственной безопасности. По информации 47news, миллионы должны были поспособствовать прекращению уголовного дела, по которому бизнесмен проходит подозреваемым. Инспектор Беляевский пообещал Осмоловскому поспособствовать в решении этого вопроса.
Про Осмоловского известно, что он занимается перевозками древесины, в 2014 году он зарегистрировал ИП. Госавтоинспекция его знает как злостного нарушителя — протоколы на ИП составляли в основном по статье о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, под которую попадает перевозка груза с превышением положенного объёма. За перегруз для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а если нарушение зафиксировала автоматическая камера, то штраф в полмиллиона назначается сразу.
У Осмоловского есть 357 разных штрафов на общую сумму в полмиллиона. При этом нарушитель оплачивать их не спешит.
О том, какое дело хотели прекратить за 10 миллионов, пока информации нет. 47news отмечает, что в сфере лесозаготовок таких производств немало — периодически в разных районах Ленобласти ловят «чёрных лесорубов». По информации собеседников издания в СК, тот, кому предназначались деньги, работает в УМВД Выборгского района Ленобласти.