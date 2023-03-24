Летевшему из Петербурга немцу указали его место. Ругались так, что рейс встречала полиция

Шесть протоколов составили транспортные полицейские после того, как самолёт из Петербурга доставил в Тюмень пассажиров и скандал. Подробности 24 марта сообщает УТ МВД по Уральскому федеральному округу.



Шумно было на борту рейса, приземлившегося в тюменском аэропорту Рощино накануне утром. По данным ведомства, после вылета из Петербурга 40-летний гражданин Германии решил занять более удобное место. Отстегнуть ремни к этому моменту уже было позволено, соседнее кресло призывно пустовало. Манёвр был замечен 44-летней тюменкой.