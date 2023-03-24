Летевшему из Петербурга немцу указали его место. Ругались так, что рейс встречала полиция

Шесть протоколов составили транспортные полицейские после того, как самолёт из Петербурга доставил в Тюмень пассажиров и скандал. Подробности 24 марта сообщает УТ МВД по Уральскому федеральному округу.
Шумно было на борту рейса, приземлившегося в тюменском аэропорту Рощино накануне утром. По данным ведомства, после вылета из Петербурга 40-летний гражданин Германии решил занять более удобное место. Отстегнуть ремни к этому моменту уже было позволено, соседнее кресло призывно пустовало. Манёвр был замечен 44-летней тюменкой.
«Женщина сделала замечание и напомнила, что нужно занимать только те места, которые указаны в проездном документе. После того, как её ремарка осталась проигнорирована, в ситуацию решил вмешаться третий участник истории. В скором времени все трое уже громко ругались, не выбирая выражений и не реагируя на замечания стюардесс», — рассказали в пресс-службе.
Незадолго до половины седьмого часа утра в полицию о беспорядке на борту доложил дежурный диспетчер аэропорта. Гражданин Германии, недовольная его перемещениями женщина и 39-летний уроженец ХМАО-Югры получили по два протокола каждый. Им вменили мелкое хулиганство (20.1 КоАП) и невыполнение распоряжений командира воздушного судна (11.17 КоАП).
По данным онлайн-табло Рощино, утром 23 марта в Тюмень прилетели два самолёта из Петербурга. Непосредственно перед заявкой приземлился рейс авиакомпании «Победа».