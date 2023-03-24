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    На Урале внезапно умер единственный гражданский свидетель гибели задержанного в полицейском УАЗе

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    В Нижнем Тагиле скончался свидетель по делу Сергея Шамрина, который умер в полицейском УАЗе после того, как его поместили в отсек головой вниз. Об этом 24 марта сообщает портал Е1.RU.

    Тело Максима Соловова нашли в общежитии на улице Юности неделю назад. Тот якобы пришел отдать долг другу и умер в этой же комнате. По одной из версий, причина смерти — отравление. В региональном управлении СК журналистам сообщили о проведении проверки.

    Соловов был единственным свидетелем из гражданских, который видел, как умер Шамрин. Еще одним свидетелем является третий полицейский из УАЗа. Двое его коллег арестованы.

    44-летнего Шамрина остановили 29 января. Из-за признаков алкогольного опьянения его забрали и, по словам жены, загрузили в отсек УАЗа для задержанных вниз головой. Достали на глазах у супруги — уже посиневшего. Вскрытие показало, что причиной гибели стала травма шейного отдела.

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    Комментарии 23

    Гость24 Мар 2023 в 13:02
    вседозволинность
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