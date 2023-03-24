На Урале внезапно умер единственный гражданский свидетель гибели задержанного в полицейском УАЗе

В Нижнем Тагиле скончался свидетель по делу Сергея Шамрина, который умер в полицейском УАЗе после того, как его поместили в отсек головой вниз. Об этом 24 марта сообщает портал Е1.RU.



Тело Максима Соловова нашли в общежитии на улице Юности неделю назад. Тот якобы пришел отдать долг другу и умер в этой же комнате. По одной из версий, причина смерти — отравление. В региональном управлении СК журналистам сообщили о проведении проверки.



Соловов был единственным свидетелем из гражданских, который видел, как умер Шамрин. Еще одним свидетелем является третий полицейский из УАЗа. Двое его коллег арестованы.

