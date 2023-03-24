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    По делу о взятке в 25 млн рублей задержаны два высокопоставленных сотрудника ФТС

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    Сотрудники ФСБ в рамках расследования дела о крупной взятке задержали в Москве двоих высокопоставленных сотрудников ФТС.

    Фигурантами дела стали замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, сообщает ТАСС 24 марта.

    В их кабинетах и квартирах, по данным агентства, прошли обыски.

    По предварительной информации, речь в деле идет о взятке в размере 25 млн рублей.

    Следствие в ближайшее время планирует выйти в суд с ходатайствами об избрании задержанным меры пресечения.

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    ФТСВзяткаУголовное делоЗадержание
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