По делу о взятке в 25 млн рублей задержаны два высокопоставленных сотрудника ФТС

Сотрудники ФСБ в рамках расследования дела о крупной взятке задержали в Москве двоих высокопоставленных сотрудников ФТС.
Фигурантами дела стали замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, сообщает ТАСС 24 марта.
В их кабинетах и квартирах, по данным агентства, прошли обыски.
По предварительной информации, речь в деле идет о взятке в размере 25 млн рублей.
Следствие в ближайшее время планирует выйти в суд с ходатайствами об избрании задержанным меры пресечения.